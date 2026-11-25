Хуанг заявил, что администрация Трампа помогла убедить Nvidia восстановить его
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Глава Nvidia Дженсен Хуанг поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за помощь в восстановлении на руководящих должностях компании. На первом общем собрании сотрудников после возвращения он также извинился перед коллегами и рассказал, что проходит курс психотерапии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием встречи.
По информации издания, Хуанг отметил, что американская администрация оперативно предоставила Nvidia разведывательные данные. По его словам, эта информация помогла совету директоров прийти к выводу, что восстановление предпринимателя не создаёт существенных угроз национальной безопасности США.
Встреча прошла 24 ноября в штаб-квартире корпорации в Санта-Кларе, штат Калифорния. Руководитель технологического гиганта также извинился перед сотрудниками за произошедшее и сообщил, что регулярно посещает психотерапевта.
Возвращение Хуанга состоялось 23 ноября. Совет директоров Nvidia единогласно восстановил его в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. До этого предприниматель покинул руководящие посты 12 ноября, а его обязанности временно исполняла финансовый директор Колетт Кресс.
В официальном заявлении Nvidia подтвердила, что при принятии решения совет директоров получил информацию от высокопоставленных представителей американских властей. Руководство корпорации пришло к выводу, что возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности. При этом независимое расследование обстоятельств возможного иностранного разведывательного вмешательства продолжается.
Ранее Life.ru писал, что администрация президента США Дональда Трампа заверила совет директоров Nvidia, что основателю корпорации Дженсену Хуангу не предъявлены уголовные обвинения. Высокопоставленные американские чиновники также сообщили руководству производителя чипов, что не считают предпринимателя угрозой национальной безопасности США. Эти заверения предшествовали решению совета директоров о восстановлении Хуанга в должности.