Глава Nvidia Дженсен Хуанг поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за помощь в восстановлении на руководящих должностях компании. На первом общем собрании сотрудников после возвращения он также извинился перед коллегами и рассказал, что проходит курс психотерапии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием встречи.

По информации издания, Хуанг отметил, что американская администрация оперативно предоставила Nvidia разведывательные данные. По его словам, эта информация помогла совету директоров прийти к выводу, что восстановление предпринимателя не создаёт существенных угроз национальной безопасности США.

Встреча прошла 24 ноября в штаб-квартире корпорации в Санта-Кларе, штат Калифорния. Руководитель технологического гиганта также извинился перед сотрудниками за произошедшее и сообщил, что регулярно посещает психотерапевта.

Возвращение Хуанга состоялось 23 ноября. Совет директоров Nvidia единогласно восстановил его в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. До этого предприниматель покинул руководящие посты 12 ноября, а его обязанности временно исполняла финансовый директор Колетт Кресс.

В официальном заявлении Nvidia подтвердила, что при принятии решения совет директоров получил информацию от высокопоставленных представителей американских властей. Руководство корпорации пришло к выводу, что возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности. При этом независимое расследование обстоятельств возможного иностранного разведывательного вмешательства продолжается.