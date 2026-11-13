«Спасибо за эти годы»: фанаты GTA VI прощаются с соцсетями перед выходом игры
Фанаты GTA VI начали уходить из соцсетей перед релизом из-за спойлеров
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Поклонники Grand Theft Auto VI начали временно уходить из социальных сетей, чтобы случайно не узнать сюжет долгожданной игры раньше времени. За неделю до релиза на Reddit появились эмоциональные прощания с игровым сообществом. Некоторые фанаты намерены вернуться в интернет только после полного прохождения GTA VI.
Один из пользователей сообщества r/GTA6 рассказал, что провёл здесь несколько лет, сменил три аккаунта и наблюдал за развитием проекта со времени масштабных утечек 2022 года. Теперь он собирается на время прекратить общение, чтобы самостоятельно познакомиться с историей Джейсона и Люсии.
В комментариях другие поклонники признались, что готовятся поступить аналогичным образом. Одни намерены отказаться от Reddit, YouTube и X на несколько дней, другие допускают, что исчезнут из соцсетей на несколько недель.
Особенно фанатов беспокоят видеоролики с раскрытием ключевых сюжетных поворотов. Пользователи опасаются, что спойлеры могут появиться даже в названиях видео и рекомендованных публикациях, которые алгоритмы показывают без предупреждения.
В отдельном обсуждении на Reddit один из игроков объявил, что собирается полностью отключиться от социальных сетей с 17 ноября и не возвращаться до завершения сюжетной кампании. Публикация собрала сотни откликов, а многие комментаторы поддержали такую идею.
Модераторы главного сообщества GTA VI уже подготовили специальные правила на день релиза. Они потребовали скрывать обсуждения важных сюжетных событий под предупреждениями о спойлерах. Однако полностью ограничивать публикации об игре администрация не планирует.
Причина такой осторожности понятна: поклонники ждали продолжения GTA более 13 лет. Предыдущая часть вышла ещё в сентябре 2013 года, а GTA VI несколько раз переносили. Теперь до встречи с Вайс-Сити остаются считаные дни.
Релиз Grand Theft Auto VI назначен на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Ранее Life.ru рассказывал, что поклонники GTA VI заранее берут отпуска ради выхода игры. Некоторые геймеры специально освобождают несколько дней, чтобы полностью погрузиться в виртуальный мир.
Поклонники стараются избежать сюжетных спойлеров в преддверии премьеры. Дата релиза GTA 6 и основная информация об игре без пересказа непроверенных утечек — в обзоре Life.ru.
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