«Спасибо за вашу бесконечную любовь»: МО поздравило российских мам с праздником
Минобороны России поздравило мам с Днём матери
Обложка © Telegram / Минобороны России
Министерство обороны России поздравило матерей с праздником, который в 2026 году отмечается 29 ноября. Ведомство посвятило публикацию в Telegram долгожданным встречам с близкими и материнской любви.
Минобороны России поздравило мам с Днём матери. Видео © Telegram / Минобороны России
«Мамы, с праздником! Спасибо за вашу бесконечную любовь», — говорится в поздравлении.
Накануне Life.ru рассказывал о поздравлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат обратила внимание на многодетные семьи сотрудников внешнеполитического ведомства. Она пожелала матерям и их близким здоровья, благополучия и взаимопонимания.
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