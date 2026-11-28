Многодетные семьи нередко встречаются среди сотрудников российского МИД, несмотря на постоянные переезды, заграничные командировки и сложности с воспитанием детей. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, поздравляя россиянок с наступающим Днём матери. Его отмечают 29 ноября.

Поводом для публикации стала церемония вручения государственных наград многодетным семьям в московской мэрии. По поручению президента Владимира Путина награждённых поздравил мэр столицы Сергей Собянин, отметив их вклад в воспитание подрастающего поколения.

Среди получивших медаль ордена «Родительская слава» оказались Ирина и Сергей Молчановы, воспитывающие пятерых дочерей. Все девочки занимаются фигурным катанием. По словам родителей, решение создать большую семью было осознанным и совместным.

Как выяснилось, Сергей Молчанов — бывший руководитель отдела-редакции сайта МИД России в Департаменте информации и печати. Захарова отметила, что многодетность среди её коллег далеко не редкость, хотя дипломатическая служба требует от родителей особой выдержки.

Сотрудникам внешнеполитического ведомства приходится регулярно менять страны проживания, привыкать к новому климату и решать вопросы с жильём, детскими садами и школами. Их детям нередко приходится заново изучать иностранные языки и адаптироваться к непривычной обстановке.

«Тем ценнее ежедневный самоотверженный труд родителей, их забота, терпение и умение сохранять семейное тепло в любых обстоятельствах», — подчеркнула представитель МИД.

В завершение Захарова поздравила всех матерей с праздником, который в этом году отмечается 29 ноября, и пожелала семьям здоровья, благополучия и взаимопонимания.

Ранее Life.ru писал, что лучше подарить пожилой маме на праздник. Если выбирать материальный подарок, можно присмотреться к умным часам с функциями контроля двигательной активности. Другой вариант — тонометр. Кроме того, в качестве подарка можно рассмотреть ортопедическую подушку, подобранную с учётом индивидуальных предпочтений.