В преддверии Дня матери, который в России отметят 29 ноября, врач-гериатр, руководитель Центра медицинской геронтологии Валерий Новосёлов рассказал Life.ru, какой подарок лучше выбрать для мамы-пенсионерки. По его мнению, среди полезных устройств стоит обратить внимание на умные часы, но главным подарком остаются любовь и внимание близких.

Эксперт подчеркнул, что универсального решения нет: у каждой женщины свои привычки, интересы и потребности. При этом забота детей и внуков, особенно направленная на поддержание здоровья, играет важную роль в жизни пожилых людей.

Мне кажется, это самый лучший подарок — любовь. Она у каждого выражается по-своему, но забота и уход — это важная составляющая женского долголетия Валерий Новосёлов врач-гериатр

Если выбирать материальный подарок, гериатр посоветовал присмотреться к умным часам с функциями контроля двигательной активности. Такие устройства могут подсчитывать шаги и напоминать владельцу о необходимости встать и размяться. Некоторые приложения также помогают следить за режимом дня и питанием.

Другой вариант — тонометр. По словам врача, для домашнего использования предпочтительнее модель с манжетой на плечо, а не на запястье. Сам Новосёлов рекомендует полуавтоматический прибор. При выборе важно убедиться в точности измерений и удобстве устройства для пожилого человека. Также в качестве подарка можно рассмотреть ортопедическую подушку, подобранную с учётом индивидуальных предпочтений.

А вот от широко рекламируемых приборов с сомнительной пользой врач посоветовал отказаться. В частности, он раскритиковал устройства, якобы улучшающие качество воды, и непонятные массажёры, эффективность которых подтверждается лишь словами продавцов.

Новосёлов подчеркнул, что такие покупки зачастую не оправдывают потраченных денег. По его мнению, гораздо важнее уделять родителям время, помогать им в повседневных делах и поддерживать общение.

Ранее Life.ru сообщал, что в преддверии Дня матери россияне стали чаще выбирать сладкие подарки вместо традиционных букетов. По данным маркетплейса «Флаувау», в 2026 году торты заказывают на 30% чаще, чем годом ранее, а клубника в шоколаде остаётся одним из самых востребованных десертов. Эксперты отмечают, что персональные поздравления и памятные даты на тортах помогают сделать подарок более индивидуальным.