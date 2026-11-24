В преддверии Дня матери, который в России отметят 29 ноября, мошенники активизировали схемы обмана, связанные с покупкой подарков и поздравлениями близких. О том, как злоумышленники наживаются на семейных ценностях, Life.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам депутата, перед праздниками преступники особенно активно используют темы семейных ценностей и заботы о близких. Они рассчитывают, что желание порадовать родных и ограниченное время на покупку подарка заставят человека меньше внимания обращать на подозрительные детали.

Одна из самых распространенных – фейковые онлайн-магазины с «заманчивыми» скидками на подарки. Злоумышленники массово рассылают письма со ссылками на интернет-площадки, где якобы можно купить «по акции» цветы, косметику, текстиль для дома, бытовую технику и другие товары Антон Немкин депутат Государственной Думы

Ссылки ведут на сайты, которые выглядят как обычные торговые площадки. Покупатель выбирает товар, оплачивает заказ и указывает сведения о себе и получателе, в том числе адрес доставки. После этого фальшивый магазин перестаёт работать, а деньги и введённая информация оказываются у мошенников.

Однако поддельными магазинами дело не ограничивается. Как рассказал Немкин, злоумышленники рассылают уведомления о скидках от имени известных торговых сетей и маркетплейсов, организуют фиктивные благотворительные сборы ко Дню матери, предлагают «эксклюзивные подарки для мам» и заманивают пользователей обещаниями выигрышей в праздничных розыгрышах.

Ещё одна уловка связана с доставкой цветов и подарков. Под предлогом получения заказа или приза преступники могут потребовать оплатить комиссию, перейти по присланной ссылке, сообщить реквизиты банковской карты либо продиктовать код из СМС якобы для подтверждения операции.

Причём потеря денег при покупке несуществующего подарка может оказаться лишь началом проблем. Депутат предупредил, что собранные персональные сведения преступники способны использовать для последующих атак, в том числе попыток получить доступ к банковским приложениям, оформить кредит на чужое имя или создать поддельную учётную запись.

Чтобы следующие обращения выглядели убедительнее, аферисты сопоставляют полученную информацию с данными из прежних утечек. Поэтому подозрительное сообщение иногда содержит настоящее имя адресата, детали его биографии или упоминание знакомого сервиса. Такой подход помогает преступникам создавать впечатление, будто они действительно представляют магазин, службу доставки или другую организацию.

Немкин подчеркнул, что опасность могут представлять даже действия, которые первоначально кажутся безобидными. Открытие сомнительной ссылки, ввод личной информации или подтверждение платежа способны стать отправной точкой для дальнейшего обмана.

Для защиты депутат посоветовал не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей, не вводить платёжные данные на непроверенных сайтах и никому не сообщать коды из СМС и пуш-уведомлений. Это правило действует и в том случае, если собеседник представляется сотрудником службы поддержки.

Любые сведения о скидках, доставке или розыгрыше лучше проверять самостоятельно. Для этого следует открыть официальный сайт компании, а не пользоваться адресом, который прислал незнакомец.

Если деньги уже похищены или данные попали к посторонним, действовать необходимо сразу. По словам парламентария, прежде всего нужно заблокировать банковские карты, сменить пароли от онлайн-банкинга и важных аккаунтов, уведомить банк и обратиться в правоохранительные органы. Чем быстрее пострадавший примет меры, тем больше возможностей останется для предотвращения новых списаний и сохранения следов преступления.

«В любой ситуации помните: не поддавайтесь на ощущение срочности, всегда выделяйте время на проверку информации и при малейших сомнениях консультируйтесь с официальными источниками либо с доверенными специалистами», — резюмировал собеседник Life.ru.