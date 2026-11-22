Мошенники могут перехватывать СМС-коды и получать доступ к банковским приложениям россиян. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Злоумышленники предлагают людям установить на смартфон якобы полезную программу. Для этого они присылают ссылку на скачивание или готовый установочный файл, который на самом деле содержит вредоносное ПО.

После установки приложение запрашивает разрешения на чтение сообщений, просмотр уведомлений и использование других функций телефона. Если владелец устройства соглашается, программа может начать перехватывать коды подтверждения и собирать персональные данные.

В отдельных случаях мошенники получают возможность удалённо управлять смартфоном и пользоваться банковскими сервисами жертвы. При этом человеку необязательно самостоятельно сообщать преступникам пароли или коды из СМС.

В МВД рекомендуют устанавливать программы только из официальных магазинов, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и не открывать ссылки от неизвестных отправителей. Если на телефоне обнаружено подозрительное приложение, необходимо отключить интернет, удалить программу и проверить банковские счета.

Ранее Life.ru рассказывал о вредоносном приложении «ДПС радар», которое мошенники распространяют среди автомобилистов. По данным компании F6, троян ZloyRAT способен собирать информацию из более чем 60 банковских и других популярных приложений. Опасные файлы распространялись в том числе через водительские чаты.