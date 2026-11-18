В Челябинске неизвестные сообщили школьнице, что на её имя заказали цветы, а затем убедили передать домашние сбережения курьеру. В результате девушка лишилась более миллиона рублей, включая деньги в иностранной валюте.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Челябинской области, аферисты начали обман с сообщения о доставке букета. Девушка перешла по присланной ссылке и выполнила предложенные действия.

После этого с ней стали связываться люди, представлявшиеся сотрудниками оператора сотовой связи, банков и правоохранительных органов. Они заявляли, что персональными данными школьницы завладели мошенники, которые якобы финансируют недружественное государство.

Злоумышленники продолжили запугивать девушку по видеосвязи и убедили её, что наличные деньги, хранящиеся дома, необходимо передать доверенному лицу для «декларирования». Школьница встретилась с курьером и отдала ему более миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц.