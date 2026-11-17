Мошенники всё чаще представляются сотрудниками техподдержки и просят привязать к рабочему аккаунту новое устройство или ключ доступа, предупредил IT-эксперт Владислав Кокунцыков. По его словам, если сотрудник подтвердит запрос, аферисты смогут сами входить в корпоративные сервисы.

Обман легко пропустить, поскольку запрос сотрудник подтверждает в привычной системе компании. Опасность в том, что устройство принадлежит постороннему. Как только его зарегистрируют, владельцу рабочего аккаунта больше не придётся подтверждать чужие входы.

«Регистрацию нового устройства или ключа доступа необходимо подтверждать через независимый канал. Например, если запрос поступил по телефону, проверять его через самостоятельно открытый корпоративный портал», — отметил собеседник РИАМО.

Он посоветовал настроить оповещения на случай, если к учётной записи привяжут ещё один способ входа. Поводом для проверки должно стать и необычное скачивание документов из внутренних систем.