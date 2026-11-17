Сообщение от умершего родственника с просьбой перевести деньги может оказаться не чьей-то жестокой шуткой, а попыткой мошенничества. Аферисты способны взламывать аккаунты покойных, изучать старые переписки и даже подделывать внешность и голос человека. О том, как цифровое наследие может стать инструментом обмана и что делать близким умершего, Life.ru рассказали руководитель направления по анализу безопасности ИТ-компании «Криптонит» Борис Степанов и специалист социально-технического тестирования компании «Бастион» Всеволод Овчинников.

Как объяснил Степанов, после смерти человека его страницы в социальных сетях, личные сообщения и голосовые записи нередко продолжают храниться на платформах. Соцсети не всегда автоматически удаляют неактивные профили: даже закрытые аккаунты могут сохранять личную информацию, а открытые страницы остаются доступными другим пользователям. Если злоумышленники взломают такую учётную запись, они смогут обратиться к родственникам и знакомым от имени покойного. Причём давняя история общения и привычное имя отправителя способны помешать близким вовремя распознать обман.

Взломав аккаунт, атакующие могут рассылать письма от имени умершего и попросить его знакомых перевести деньги. Из-за доверия к знакомому имени и истории переписки близкие могут не сразу заподозрить обман. Борис Степанов Руководитель направления по анализу безопасности ИТ-компании «Криптонит»

Особую опасность представляют сохранившиеся фотографии, видеоролики и аудиосообщения. Изображения и видео могут использоваться для создания дипфейков, имитирующих внешность покойного. А с помощью технологий синтеза речи преступники способны подделать и его голос. По словам Овчинникова, для этого иногда достаточно нескольких минут оригинальной аудиозаписи. Перед обработкой звук можно очистить от посторонних шумов в специальных программах. При этом дорогостоящая профессиональная аппаратура уже не обязательна: некоторые подобные задачи можно решить на современном домашнем компьютере с подходящей видеокартой.

«Чтобы получить образец для имитации голоса, злоумышленнику может хватить аудиозаписи продолжительностью всего несколько минут», — предупредил Овчинников.

Чтобы защитить цифровое наследие близкого человека, Степанов рекомендует заняться этим вопросом в течение месяца после получения свидетельства о смерти. Прежде всего необходимо выяснить, какими социальными сетями и мессенджерами пользовался покойный. Для этого можно проверить его телефон при наличии законного доступа либо обратиться к друзьям и знакомым. Затем следует связаться со службами поддержки платформ и узнать, можно ли перевести страницу в мемориальный режим или полностью удалить её.

Если семья собирается сохранить аккаунты в мессенджерах, важно позаботиться об их безопасности. При наличии соответствующего доступа специалист советует завершить активные сеансы, включить двухфакторную аутентификацию и проверить сохранённые способы оплаты. Но начинать нужно с самого главного — обеспечить защиту SIM-карты и электронной почты, к которым привязаны учётные записи. Именно через них злоумышленники могут попытаться восстановить доступ к аккаунтам умершего человека.

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