20-летняя москвичка выбросила в мусорный контейнер коллекцию украшений Tiffany и Bulgari стоимостью около 8 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. После случившегося девушка стала фигуранткой уголовного дела, а её здоровье, по словам адвоката, серьёзно ухудшилось.

Аферисты представились сотрудниками ФСБ и убедили девушку, что от её имени якобы оформили кредит для финансирования ВСУ. Чтобы избежать обвинения в терроризме, ей предложили сотрудничать с силовиками и выполнять поручения: забирать пакеты и отвозить их по указанным адресам.

Одно из таких заданий оказалось связано с пожилым архитектором. Параллельно мошенники обрабатывали его сына, через которого девушка получила пакет с драгоценностями. Внутри находились серьги с чёрными бриллиантами, жёлтым топазом и сапфирами от Tiffany и Bulgari. По данным следствия, архитектор собирал коллекцию на протяжении всей жизни, а её стоимость оценивалась примерно в 8 млн рублей.

Москвичка не знала, что именно находится в посылке. Опасаясь слежки, она обратилась к кураторам за дальнейшими инструкциями. Те приказали выбросить пакет в ближайший мусорный контейнер. Украшения после этого найти не удалось.

Впоследствии девушку задержали и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сама москвичка утверждает, что действовала под влиянием обмана и считала, что выполняет задания представителей государства.

Адвокат обвиняемой Яна Ковалевская рассказала, что после произошедшего у её подзащитной диагностировали тревожно-депрессивное расстройство и нарушение пищевого поведения. Девушка похудела на 40 килограммов, у неё также начались судороги и проблемы со сном, пишет «База».

Ранее в Башкирии задержали 23-летнего жителя Уфы, который, пытаясь вернуть похищенные телефонными аферистами деньги, согласился поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. Против него возбудили уголовное дело о покушении на теракт.