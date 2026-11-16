В Башкирии задержали 23-летнего жителя Уфы, который, пытаясь вернуть похищенные телефонными аферистами деньги, согласился поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. Против него возбудили уголовное дело о покушении на теракт. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, житель Уфы лишился 608 тысяч рублей. Из этой суммы 370 тысяч он взял в кредит, а ещё 238 тысяч принадлежали его родителям. После перевода средств злоумышленники предложили способ возместить потери, связанный с совершением преступления.

«Уфимцу было обещано вернуть денежные средства за совершение поджога трансформаторной подстанции», — рассказали в пресс-службе.

Получив координаты объекта от куратора, молодой человек отправился туда с инструментами и горючим веществом. Однако довести задуманное до конца ему не удалось: сотрудники спецслужбы задержали подозреваемого на месте.

На допросе мужчина признался, что понимал опасность своих действий, в том числе угрозу гибели людей. Тем не менее желание вернуть семейные сбережения оказалось сильнее опасений.

Следствие квалифицировало произошедшее как покушение на террористический акт по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ. Кировский районный суд Уфы заключил фигуранта под стражу.