Федеральная служба безопасности России опубликовала оперативные кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта в торговом центре Ставропольского края. По данным ведомства, предполагаемый злоумышленник собирался устроить взрыв в месте массового скопления людей, после чего скрыться за границей.

На распространённой ФСБ видеозаписи запечатлено задержание фигуранта. В спецслужбе утверждают, что мужчина связан с международной террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.

ФСБ показала видео задержания террориста, готовившего взрыв в ставропольском ТЦ. Видео © ЦОС ФСБ

На распространённой ФСБ видеозаписи запечатлено задержание фигуранта. В спецслужбе утверждают, что мужчина связан с международной террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.

По версии следствия, подозреваемый заранее изучил территорию предполагаемого нападения и приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. После совершения теракта он намеревался выехать в Сирию.

Однако реализовать задуманное мужчина не успел. Его деятельность выявили и пресекли сотрудники органов безопасности. Обстоятельства подготовки предполагаемого преступления устанавливаются.