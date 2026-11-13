ФСБ показала видео задержания террориста, готовившего взрыв в ставропольском ТЦ
Обложка © ЦОС ФСБ
Федеральная служба безопасности России опубликовала оперативные кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта в торговом центре Ставропольского края. По данным ведомства, предполагаемый злоумышленник собирался устроить взрыв в месте массового скопления людей, после чего скрыться за границей.
На распространённой ФСБ видеозаписи запечатлено задержание фигуранта. В спецслужбе утверждают, что мужчина связан с международной террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.
ФСБ показала видео задержания террориста, готовившего взрыв в ставропольском ТЦ. Видео © ЦОС ФСБ
На распространённой ФСБ видеозаписи запечатлено задержание фигуранта. В спецслужбе утверждают, что мужчина связан с международной террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.
По версии следствия, подозреваемый заранее изучил территорию предполагаемого нападения и приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. После совершения теракта он намеревался выехать в Сирию.
Однако реализовать задуманное мужчина не успел. Его деятельность выявили и пресекли сотрудники органов безопасности. Обстоятельства подготовки предполагаемого преступления устанавливаются.
Подобные случаи уже фиксировались в Ставропольском крае. Как рассказывал Life.ru, в июле ФСБ опубликовала кадры задержания мужчины, готовившего теракт на железнодорожном объекте в Пятигорске. По данным спецслужбы, сторонник запрещённой террористической организации предварительно изучил местность и приобрёл необходимые материалы для подготовки нападения. После совершения преступления он также собирался выехать в Сирию и присоединиться к террористам. При обыске силовики обнаружили самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.