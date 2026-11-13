Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из торговых центров Ставрополя. По данным спецслужбы, уроженец Центральной Азии собирался устроить взрыв в месте массового скопления людей, после чего уехать в Сирию и присоединиться к террористической организации.

Задержанный, как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, состоял в международной террористической организации, запрещённой в России. Мужчина присягнул на верность её главарю и в подтверждение своей клятвы решил совершить теракт.

Подготовку к нападению он начал с изучения территории торгового центра. Иностранец выяснил, в какое время там собирается больше всего посетителей, и выбрал место для размещения самодельного взрывного устройства.

Затем подозреваемый приобрёл необходимые для изготовления бомбы компоненты, включая химические вещества. Однако осуществить задуманное он не успел — его задержали сотрудники ФСБ.

Во время обыска по месту жительства мужчины силовики обнаружили части взрывного устройства и средства связи с инструкциями от куратора. Следственное управление ФСБ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело о подготовке террористического акта.

Ранее Life.ru рассказывал, что жителя Адыгеи арестовали по делу о подготовке теракта в торговом центре. По данным следствия, 20-летний мужчина собирался устроить взрыв в ТЦ «Мега-Адыгея-Кубань». Его также обвиняют в незаконном хранении взрывчатки и попытке изготовления взрывного устройства.