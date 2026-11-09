Суд заключил под стражу 20-летнего жителя Адыгеи, обвиняемого в подготовке теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань». Молодой человек также проходит по уголовным делам о незаконном хранении взрывчатки и попытке изготовления взрывного устройства. Об избрании меры пресечения ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

«В отношении фигуранта уголовного дела о подготовке теракта в ТЦ «Мега-Адыгея-Кубань» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Фигурантом расследования стал житель аула Новая Адыгея. По версии следствия, он незаконно хранил взрывчатое вещество и собирался самостоятельно изготовить взрывное устройство.

Кроме того, сотрудники ФСБ установили предполагаемую причастность молодого человека к вовлечению жителей республики в деятельность международной террористической организации, запрещённой в России. Название группировки в сообщении не раскрывается.

Уголовные дела в отношении подозреваемого возбуждены в том числе по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 223.1 УК РФ. Эти нормы предусматривают ответственность за незаконное обращение со взрывчатыми веществами и их изготовление.

О подготовке теракта в торговом центре стало известно 5 ноября. Тогда правоохранители сообщили о выявлении предполагаемой преступной деятельности молодого человека. Теперь суд отправил фигуранта под стражу на время расследования.

Ранее Life.ru сообщал о возбуждении дополнительных уголовных дел против этого же жителя Адыгеи. Следствие установило, что помимо предполагаемой подготовки теракта он мог быть причастен к незаконному хранению взрывчатки и попытке изготовления самодельного взрывного устройства.