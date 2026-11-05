В Адыгее возбудили новые уголовные дела против 20-летнего жителя аула Новая Адыгея, которого ранее заподозрили в подготовке теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань». Теперь молодому человеку также вменяют незаконное хранение взрывчатки и её изготовление. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным спецслужбы, сотрудники ведомства установили причастность фигуранта к незаконному хранению взрывчатого вещества. Кроме того, следствие считает, что молодой человек пытался самостоятельно изготовить взрывное устройство.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Ранее сотрудники УФСБ задокументировали предполагаемую причастность того же жителя республики к подготовке террористического акта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань». По версии следствия, он также занимался вовлечением других жителей региона в деятельность международной террористической организации, запрещённой в России.

Таким образом, расследование в отношении молодого человека ведётся сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая приготовление к теракту, участие в деятельности террористической организации и склонение к террористической деятельности.

Ранее Life.ru сообщал о задержании жителя Башкирии и его 20-летней сообщницы, подозреваемых в подготовке теракта на железной дороге. По данным ФСБ, 39-летний мужчина связался через соцсеть с представителем запрещённой в России организации и получил задание устроить поджог железнодорожного транспорта в Челябинской области.