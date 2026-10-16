Число дипфейков в РФ выросло более чем в 10 раз за 2,5 года

Число уникальных дипфейков, используемых для обмана россиян, за два с половиной года выросло более чем в 10 раз. Если в 2024 году выявили 84 уникальные подделки, то к сентябрю 2026-го их количество достигло 900. Такие данные приводит VisionLabs, пишет газета «Известия».

При этом злоумышленникам не приходится каждый раз создавать новый материал: одна подделка может использоваться в разных атаках. В результате ежегодное число мошеннических эпизодов с применением дипфейков достигает десятков тысяч. Расширение таких схем связано в том числе с тем, что изготовление поддельных видео перестало требовать серьёзной техподготовки. Раньше для этого нужны были мощное оборудование и знания программирования, теперь необходимые инструменты доступны в готовых онлайн-сервисах.

Ведущий дата-инженер CICADA8 Умар Гебенов ожидает дальнейшего распространения технологии в фишинге. Мошенники смогут подстраивать видео под конкретную жертву, а также воспроизводить голоса её близких или руководителей. Такие методы уже применяются, но со временем могут встречаться значительно чаще. Одного ужесточения ответственности за использование дипфейков для противодействия этой угрозе недостаточно, считает Гебенов. Наказание за уже совершённое преступление не предотвращает новые атаки. Для этого нужно выявлять опасный контент и оперативно добиваться его удаления.

Рост числа подделок вынудит компании пересмотреть и способы проверки личности. По мнению аналитика Анастасии Осиповой, банкам и крупным организациям больше нельзя будет полагаться только на голос или изображение человека. Подтверждение крупных переводов могут дополнить проверками через другие каналы связи, а согласование финансовых операций — сделать многоступенчатым. Пересмотра потребуют и процедуры дистанционной идентификации по видео и биометрии.

Сложность обнаружения таких подделок подтверждает оценка генерального директора VisionLabs Дмитрия Макарова: 73% людей не могут отличить настоящее лицо на видео от сгенерированного. Поэтому организациям предстоит внедрять защитные инструменты, а разработчикам антифрод-систем — регулярно адаптировать их к меняющимся методам мошенников.

Ранее суд Москвы запретил использовать фотографии россиян в нейросети, которая генерирует изображения людей без одежды. Речь идёт о сайте, предлагающем создавать обнажённые или порнографические изображения на основе фотографий реальных людей. Один из слоганов сервиса звучит как «разденьте свою подругу с помощью ИИ». Незаконным признали как размещение на сайте фотографий и видео граждан России, так и созданные с помощью искусственного интеллекта материалы с их изображением. Решение касается использования изображений россиян без подтверждённого согласия на их обработку.