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Регион
Опубликовано 8 октября, 09:37

Суд поставил крест на популярной нейросети, раздевавшей россиянок по фото

Суд признал незаконным сервис для генерации обнаженных фото граждан РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Суд в Москве запретил использовать фотографии россиян в нейросети, которая генерирует изображения людей без одежды. Решение было принято после обращения Роскомнадзора, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Речь идёт о сайте, предлагающем создавать обнажённые или порнографические изображения на основе фотографий реальных людей. Один из слоганов сервиса звучит как «разденьте свою подругу с помощью ИИ».

Роскомнадзор выявил ресурс и указал на нарушение прав россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Ведомство также обратило внимание на отсутствие сведений о согласии граждан на обработку их персональных данных.

Сервис работает с использованием зарубежных технологий. После выявления ресурса Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать незаконным использование изображений россиян.

Суд удовлетворил требования ведомства. Незаконным признали как размещение на сайте фотографий и видео граждан России, так и созданные с помощью искусственного интеллекта материалы с их изображением.

Решение касается использования изображений россиян без подтверждённого согласия на их обработку.

Дорогая еда из-за нейросетей: Глава МВФ объяснила, как ИИ раскручивает мировую инфляцию
Дорогая еда из-за нейросетей: Глава МВФ объяснила, как ИИ раскручивает мировую инфляцию

Использование чужих фотографий в нейросетях уже становилось причиной судебных разбирательств. Ранее Life.ru рассказывал о деле в Ярославле, где родители школьника выплатили учительнице компенсацию за моральный вред после того, как их сын с помощью нейросети создал и распространил ролик с изменённым изображением педагога. Проблема касается не только готовых дипфейков, но и безопасности исходных фотографий, которые пользователи загружают в ИИ-сервисы. Ранее Life.ru писал, что эксперт РТУ МИРЭА советовал не передавать нейросетям фотографии документов и другие конфиденциальные сведения, поскольку после загрузки пользователь уже не может полностью контролировать дальнейшую судьбу файла.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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