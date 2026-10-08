Суд поставил крест на популярной нейросети, раздевавшей россиянок по фото

Суд в Москве запретил использовать фотографии россиян в нейросети, которая генерирует изображения людей без одежды. Решение было принято после обращения Роскомнадзора, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Речь идёт о сайте, предлагающем создавать обнажённые или порнографические изображения на основе фотографий реальных людей. Один из слоганов сервиса звучит как «разденьте свою подругу с помощью ИИ».

Роскомнадзор выявил ресурс и указал на нарушение прав россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Ведомство также обратило внимание на отсутствие сведений о согласии граждан на обработку их персональных данных.

Сервис работает с использованием зарубежных технологий. После выявления ресурса Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать незаконным использование изображений россиян.

Суд удовлетворил требования ведомства. Незаконным признали как размещение на сайте фотографий и видео граждан России, так и созданные с помощью искусственного интеллекта материалы с их изображением.

Решение касается использования изображений россиян без подтверждённого согласия на их обработку.

Использование чужих фотографий в нейросетях уже становилось причиной судебных разбирательств. Ранее Life.ru рассказывал о деле в Ярославле, где родители школьника выплатили учительнице компенсацию за моральный вред после того, как их сын с помощью нейросети создал и распространил ролик с изменённым изображением педагога. Проблема касается не только готовых дипфейков, но и безопасности исходных фотографий, которые пользователи загружают в ИИ-сервисы. Ранее Life.ru писал, что эксперт РТУ МИРЭА советовал не передавать нейросетям фотографии документов и другие конфиденциальные сведения, поскольку после загрузки пользователь уже не может полностью контролировать дальнейшую судьбу файла.