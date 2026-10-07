Дорогая еда из-за нейросетей: Глава МВФ объяснила, как ИИ раскручивает мировую инфляцию

Бум искусственного интеллекта становится новым источником инфляционного давления на мировую экономику. Строительство дата-центров и развитие ИИ резко увеличивают спрос на электроэнергию, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

В выступлении перед ежегодными встречами МВФ и Всемирного банка она назвала ИИ одним из трёх главных факторов, которые сейчас определяют ситуацию в мировой экономике наряду с высокими ценами на энергоносители и рекордным государственным долгом.

Инвестиционный бум вокруг искусственного интеллекта поддерживает экономический рост, однако одновременно повышает спрос на энергию. Это толкает вверх стоимость топлива, удобрений, продовольствия и других ключевых товаров. По оценке главы МВФ, строительство инфраструктуры для ИИ само по себе создаёт дополнительное инфляционное давление.

При этом проблема не сводится только к нейросетям. На цены продолжает влиять энергетический шок: нефть остаётся дорогой, а поставки газа ограничены. В результате два фактора действуют одновременно — дефицит энергии сдерживает экономический рост, а масштабные вложения в ИИ разгоняют спрос.

Георгиева при этом не считает развитие ИИ исключительно угрозой. При грамотном внедрении технология в перспективе способна прибавлять мировой экономике до 0,5% роста в год. Однако эффект распределяется неравномерно: основную выгоду сейчас получают страны, включённые в производство чипов, оборудования и другой инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Ещё один риск связан с огромными вложениями в технологический сектор. Если доходы ИИ-компаний не оправдают ожиданий инвесторов, переоценённые активы и растущая долговая нагрузка способны превратить локальное разочарование рынка в гораздо более серьёзный финансовый шок.

Ранее Life.ru рассказывал, что ИИ-бум уже стал одним из драйверов мировой экономики. Только в США связанные с искусственным интеллектом инвестиции обеспечивали около трети недавнего экономического роста, а строительство дата-центров резко увеличило спрос на чипы, металлы и оборудование. При этом аналитики предупреждали о риске появления ИИ-пузыря из-за инвестиций в дата-центры, которые к 2030 году могут достигнуть $7 трлн. Если ожидаемого роста производительности не произойдёт, последствия могут затронуть не только технологические корпорации, но и финансовые рынки.