Цветы остаются одним из самых популярных подарков на День матери, но россияне всё чаще дополняют их сладостями. За два года доля кондитерских изделий среди подарков на маркетплейсе цветов и подарков «Флаувау» выросла с 11,7 до 16%. Life.ru вместе с директором направления B2B-маркетинга «Флаувау» Полиной Ворониной разобрался, что выбирают для мам.

Среди сладких подарков по-прежнему лидирует клубника в шоколаде. Количество заказов на неё выросло на 2,1% год к году, а средний чек составил 3 274 рубля (+9%). При этом заметнее всего меняется спрос на торты: в этом году их заказывают на 30% чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Покупатели всё чаще выбирают полноформатные торты вместо небольших бенто. Количество заказов на бенто-торты сократилось на 5%, тогда как спрос на большие торты вырос на 30%. Средний чек на бенто составляет 2 678 рублей (+12% за год), на корпусные десерты — 3 491 рубль.

«Сладости становятся популярным дополнением к цветам, а иногда и самостоятельным подарком. Одна из причин — возможность персонализации: например, на торте можно разместить поздравление, памятную дату или тёплые слова для мамы. Кроме того, средний чек на кондитерские изделия примерно на треть ниже, чем на цветы, поэтому такой подарок может стать более доступной альтернативой традиционному букету», — рассказала эксперт.

В цветочной категории покупатели чаще выбирают авторские композиции из нескольких видов растений. Их доля в заказах выросла с 30,7 до 34%. Количество заказов увеличилось на 2% год к году, а средний чек достиг 4 524 рублей (+8%).

Ещё один вариант — цветы пачками. Это букеты без сложной флористической обработки, из которых можно самостоятельно собрать композицию. Пока формат занимает небольшую долю заказов, но продажи ежемесячно растут на 20%. Средний чек составляет 2 910 рублей.

Среди отдельных цветов чаще всего выбирают розы, хризантемы и диантусы. Популярны и разные форматы композиций: в 2025 году перед праздником количество заказов на сборные букеты выросло на 31%, заказов на цветочные корзины — на 38%, монобукеты — на 23%.

Основной спрос на подарки ко Дню матери приходится на последние один-два дня перед праздником. Однако в этом сезоне покупатели уже активнее оформляют заказы заранее: количество предзаказов на 44% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Life.ru собрал 32 бесплатные открытки ко Дню матери, 29 ноября 2026 года: с цветами, для мамы от дочери и сына, для бабушки и жены, с короткими пожеланиями. Плюс пять простых идей открыток своими руками для детсада и школы.