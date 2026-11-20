Открытки ко Дню матери 2026: красивые картинки с поздравлениями бесплатно Оглавление Красивые открытки с Днём матери с цветами Открытки с короткими пожеланиями Открытки маме от дочери и от сына Открытки бабушке с Днём матери Открытки жене — маме ваших детей Нежные открытки без лишнего блеска Открытки «С наступающим Днём матери» Как сохранить и отправить открытку бесплатно Открытка ко Дню матери своими руками: 5 простых идей и шаблоны Открытка-сердечко из бумаги для средней и старшей группы Букет из ладошек для младшей группы Аппликация с цветами в вазе для старшей и подготовительной группы Раскраска-открытка для самых маленьких Цветы из бумажных полосок для 2–4 классов Частые вопросы Life.ru собрал 32 бесплатные открытки ко Дню матери, 29 ноября 2026 года: с цветами, для мамы от дочери и сына, для бабушки и жены, с короткими пожеланиями. Плюс пять простых идей открыток своими руками для детсада и школы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября, и в 2026 году праздник выпадает на 29 ноября. Life.ru собрал 32 открытки для мамы, бабушки и жены. Есть варианты с цветами, короткими пожеланиями, в минималистичном стиле и с поздравлением с наступающим праздником. Все картинки можно скачать бесплатно и отправить в мессенджере за минуту. Для длинного письма пригодится подборка тёплых поздравлений с Днём матери своими словами, а в конце материала есть пять идей открыток своими руками для детского сада и школы.

Красивые открытки с Днём матери с цветами

Цветы остаются самым понятным знаком благодарности, поэтому открытки с букетами подойдут почти любой маме. В подборке — хризантемы, тюльпаны, пионы, полевые цветы и розы в мягкой гамме. Такую картинку удобно отправить утром 29 ноября вместе с коротким сообщением или перед звонком. Если мама живёт рядом, открытку можно распечатать на плотной бумаге и положить в настоящий букет.

Открытка с Днём матери с хризантемами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Мама, пусть каждый твой день будет тёплым, как этот букет». Хризантемы считают главными осенними цветами, так что к ноябрьскому празднику они особенно уместны.

Открытка с Днём матери с тюльпанами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Спасибо, что ты всегда даришь нам тепло и свет». Нежные тюльпаны подойдут маме, которая ждёт весну даже в ноябре.

Открытка с Днём матери с пионами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Мамочка, будь счастлива — ты заслуживаешь этого больше всех». Пышные пионы на открытке выберут те, чья мама любит роскошные букеты.

Открытка с Днём матери с полевыми цветами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Пусть каждый день приносит простые радости, а любимые люди будут рядом». Ромашки и васильки напомнят о лете маме, которая не мыслит жизни без дачи.

Открытка с Днём матери с розами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Самой красивой маме — самые нежные розы». Классика, которая придётся по душе и маме, и свекрови, и тёще.

Открытки с короткими пожеланиями

Ёмкая фраза на открытке часто трогает сильнее длинного стихотворения. Эти картинки пригодятся, если поздравить хочется сразу, а подбирать слова некогда: текст уже на изображении, его остаётся только отправить. Такие открытки хорошо смотрятся и в статусе мессенджера, и в семейном чате, где поздравляют всех мам и бабушек.

Открытка с Днём матери со словами о везении. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Мама, ты моё главное везение». Пять слов, с которых удобно начать утро праздника.

Открытка с Днём матери с объятиями. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Спасибо за всё. Обнимаю крепко». Открытка с коротким поздравлением для тех, кто сейчас далеко от мамы и поздравляет на расстоянии.

Открытка с Днём матери с тёплыми словами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Ты самый тёплый человек на свете». Подойдёт маме, к которой до сих пор хочется прийти за советом и чаем.

Открытка с Днём матери с пожеланием отдыха. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Пусть сегодня всё будет только для тебя». Открытка-намёк: в этот день мама отдыхает, а все дела берут на себя дети.

Открытка с Днём матери с просьбой беречь себя. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Мама, береги себя. Ты очень нам нужна». Простые слова заботы, которые часто забывают произнести вслух.

Открытки маме от дочери и от сына

В подборке три открытки от дочери и две от сына: с благодарностью, признаниями в любви и тёплыми воспоминаниями. Они подойдут маме, сколько бы лет ни было детям. К изображению стоит добавить пару своих слов: мама точно заметит, что поздравление написано именно для неё.

Открытка маме ко Дню матери от дочери с журавликами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Мама, я горжусь, что я твоя дочь». Открытка для взрослой дочери, которая всё чаще узнаёт в себе маму.

Открытка маме ко Дню матери от дочери с ростком. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Ты научила меня быть сильной. Спасибо, мамочка». Подойдёт дочке, которая хочет сказать маме спасибо за характер и поддержку.

Открытка маме ко Дню матери от дочери с кофе. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Мама и дочка — лучшие подруги навсегда». Лёгкая открытка для мамы, с которой можно болтать часами.

Открытка маме ко Дню матери от сына с домом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Мама, ты мой самый надёжный тыл. Твой сын». Сдержанная открытка для сына, которому проще показать чувства одной фразой.

Открытка маме ко Дню матери от сына с корабликом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Сколько бы мне ни было лет, я твой мальчик». Трогательный вариант от взрослого сына — такие слова мамы помнят годами.

Открытки бабушке с Днём матери

Бабушек в этот день тоже поздравляют: они дважды мамы и часто главные люди в детстве внуков. Открытки с пирожками, вареньем и домашним уютом подойдут для поздравления от внука или внучки. Многие пожилые люди не пользуются мессенджерами, поэтому картинку лучше распечатать и вручить вместе с цветами или показать с экрана телефона, когда приедете в гости.

Открытка бабушке с Днём матери с пирожками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Бабушка, твои пирожки и объятия лечат от всего». Открытка от внуков, которые до сих пор помнят запах бабушкиной кухни.

Открытка бабушке с Днём матери с благодарностью за маму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Спасибо за маму и за самое тёплое детство». Подойдёт взрослым внукам: бабушке приятно услышать спасибо сразу за два поколения.

Открытка бабушке с Днём матери с юмором. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Бабуля, ты мама в квадрате. С праздником!» Шутливая открытка для бабушки с чувством юмора.

Открытка бабушке с Днём матери с внуками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Пусть в твоём доме всегда звучит смех внуков». Хороший вариант для бабушки, которая обожает семейные застолья.

Открытка бабушке с Днём матери со сказками и вареньем. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Бабушка, спасибо за сказки, варенье и терпение». Нежная открытка от внучки или внука любого возраста.

Открытки жене — маме ваших детей

День матери — повод поздравить и жену. Открытка от мужа с благодарностью за детей и дом станет приятным сюрпризом, особенно если отправить её утром и приготовить завтрак. А если дети ещё маленькие, можно подписать поздравление от всей семьи.

Открытка жене с Днём матери с благодарностью за детей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Спасибо за наших детей и за наш дом». Главные слова мужа в этот день — коротко и по делу.

Открытка жене с Днём матери с признанием. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Ты лучшая мама для наших детей. Люблю тебя». Подойдёт для жены, которая сомневается, всё ли делает правильно.

Открытка жене с Днём матери о самом близком человеке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Жена, мама и мой самый близкий человек». Открытка для пары, которая давно стала одной командой.

Открытка жене с Днём матери с обещанием выходного. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Сегодня твой выходной: завтрак и дети на мне». Открытка с обещанием, которое придётся выполнить, — жена оценит.

Открытка жене с Днём матери с благодарностью за заботу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Каждый день вижу, как ты стараешься. Спасибо, родная». Для жены, которая успевает всё и редко слышит спасибо.

Нежные открытки без лишнего блеска

Не всем мамам нравятся блёстки, ангелочки и яркие рамки. Для них — минималистичные открытки в спокойных тонах с тонкой линейной графикой и одной тёплой фразой. Такие картинки выглядят современно и хорошо смотрятся в любом мессенджере. А варианты без обращения «мама», например «С Днём матери! С теплом и благодарностью», можно отправить свекрови или подруге, которая тоже воспитывает детей.

Нежная открытка с Днём матери с сердцем, нарисованным одной линией. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Мама, спасибо, что ты есть». Простая открытка, в которой нет ничего лишнего.

Нежная открытка с Днём матери с веточкой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«С Днём матери! С теплом и благодарностью». Спокойный вариант для мамы, которая не любит громких слов.

Нежная открытка с Днём матери с напоминанием. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Просто напоминаю: ты у меня самая лучшая». Открытка для тех, кто не любит пафоса, — такие напоминания мамам нужны чаще.

Нежная открытка с Днём матери с чаем и пледом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Чашка чая, плед и мама рядом. Вот и счастье». Уютная картинка для холодного ноябрьского вечера.

Нежная открытка с Днём матери с пожеланием покоя. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Мама, пусть на душе будет спокойно и светло». Открытка с добрым пожеланием для мамы, у которой непростой период.

Открытки «С наступающим Днём матери»

Иногда поздравить хочется заранее: в субботу, если в воскресенье предстоит дорога или работа. Эти две открытки как раз для 28 ноября. А если хочется добавить подарок, загляните в подборку подарков маме на День матери на любой бюджет.

Открытка с наступающим Днём матери с обещанием приехать. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«С наступающим Днём матери! Скоро скажу это лично». Подойдёт, если вы собираетесь в гости к маме в воскресенье.

Открытка с наступающим Днём матери с намёком на сюрприз. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Скачать

«Завтра твой день, мама. Готовься к объятиям». Шутливая открытка накануне праздника с намёком на сюрприз.

Как сохранить и отправить открытку бесплатно

Все картинки из подборки можно скачать бесплатно и без регистрации. С телефона достаточно задержать палец на изображении и выбрать «Скачать изображение» на Android или «Сохранить в Фото» на iPhone. На компьютере нажмите на открытку правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить картинку как». Затем откройте чат с мамой в мессенджере, нажмите на значок скрепки и прикрепите файл из галереи или папки «Загрузки».

Открытка ко Дню матери своими руками: 5 простых идей и шаблоны

Открытку своими руками мамы обычно ценят больше любой картинки из интернета, особенно если её сделал ребёнок. Мы выбрали пять несложных идей для детского сада и 1–4 классов: малышам подойдут букет из ладошек и раскраска, детям постарше — сердечко и аппликация с вазой, школьникам — цветы из бумажных полосок. Шаблоны ниже можно распечатать на обычном принтере. Совет для родителей: заготовки лучше вырезать заранее, а ребёнку оставить творческую часть — клеить, рисовать и украшать. На одну открытку уйдёт от 15 до 30 минут.

Что понадобится: Цветной картон и цветная бумага

Ножницы с закруглёнными концами

Клей-карандаш и ПВА

Гуашь, кисти и влажные салфетки

Фломастеры или карандаши

Открытка-сердечко из бумаги для средней и старшей группы

Открытка-сердечко из бумаги ко Дню матери своими руками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сложите лист цветного картона пополам. Нарисуйте целое сердце так, чтобы небольшой участок его левого края совпадал со сгибом. Вырежьте сердце через оба слоя картона, оставив этот участок сгиба целым, — получится открытка-сердце, которая раскрывается как книжка. Внутри ребёнок рисует, например, цветок, а взрослый подписывает поздравление. Контур удобно перевести с шаблона:

Шаблон сердечка для открытки своими руками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Букет из ладошек для младшей группы

Букет из ладошек: открытка ко Дню матери в детском саду. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нанесите на ладонь малыша розовую или красную гуашь и сделайте на листе картона три отпечатка. Когда краска высохнет, взрослый дорисовывает зелёные стебли и листья, и ладошки превращаются в тюльпаны. Внизу можно приклеить бантик из ленты.

Аппликация с цветами в вазе для старшей и подготовительной группы

Аппликация с цветами в вазе ко Дню матери. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Из цветной бумаги вырежьте вазу и приклейте её в нижней части открытки. Цветы сделайте из кругов разного размера: большой круг — сам цветок, маленький сверху — серединка. Стебли получатся из тонких зелёных полосок, а листья — из небольших зелёных овалов. Самым маленьким подойдёт раскраска-открытка: распечатайте шаблон, и ребёнок раскрасит его сам.

Раскраска-открытка для самых маленьких

Раскраска-открытка ко Дню матери. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Цветы из бумажных полосок для 2–4 классов

Открытка с цветами из бумажных полосок ко Дню матери. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нарежьте цветную бумагу на полоски шириной около сантиметра. Каждую полоску сверните в петлю и склейте концы, затем приклейте пять-шесть петель по кругу — выйдет цветок. Серединку сделайте из маленького бумажного кружка.

Частые вопросы

Мы собрали ответы на вопросы, которые чаще всего задают перед праздником. Они помогут не перепутать дату, выбрать открытку и сделать поздравление с ребёнком.

Когда День матери в 2026 году? В России праздник отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2026 году это 29 ноября.

В России праздник отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2026 году это 29 ноября. Можно ли скачать открытки бесплатно? Да, все открытки из подборки бесплатные: сохраните картинку на телефон или компьютер и отправьте в любом мессенджере.

Да, все открытки из подборки бесплатные: сохраните картинку на телефон или компьютер и отправьте в любом мессенджере. Какую открытку ко Дню матери сделать с ребёнком в детском саду? Малышам подойдёт букет из ладошек, детям постарше — сердечко из бумаги и аппликация с цветами в вазе.

Малышам подойдёт букет из ладошек, детям постарше — сердечко из бумаги и аппликация с цветами в вазе. Что написать в открытке маме? Хватит пары искренних слов: спасибо, люблю, будь здорова. Если хочется сказать больше, пригодятся поздравления в прозе, ссылку на которые мы дали в начале.

Хватит пары искренних слов: спасибо, люблю, будь здорова. Если хочется сказать больше, пригодятся поздравления в прозе, ссылку на которые мы дали в начале. Чем ещё занять семью в День матери? Например, вместе пройти тест и узнать советские фильмы по кадрам с героинями-мамами.

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Авторы Сергей Трофимов