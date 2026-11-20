Отписаться от бывшего — одно касание экрана, но у многих на это уходят месяцы, а то и годы. Человек давно живёт другой жизнью, а мы всё равно открываем его страницу, листаем сторис и злимся. Так же устроена слежка за бывшими одноклассницами, коллегами и подругами, чьи успехи раздражают до скрипа зубов. Со стороны это похоже на мазохизм, но у психики здесь свой расчёт: каждое такое «подглядывание» что-то нам даёт. Психолог Марсель Лиор помог разобраться, что именно держи внимание на бывших и как перестать платить за это своими нервами.

Сторис бывшего как пульт управления

Почему мы смотрим сторис бывших: иллюзия контроля. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мы привыкли думать, что смотрим чужие страницы из любопытства. На деле нас держит желание знать всё наперёд: где человек отдыхает, с кем ужинает, грустит или нет. Пока картинка перед глазами, кажется, что история не закончилась и мы в ней по-прежнему участвуем.

Психика не любит пустоты. Пока мы видим, где бывший отдыхает и с кем пьёт кофе, мозгу кажется, что ситуация под контролем. Отписаться — значит окончательно признать, что человек больше не часть вашей жизни. Марсель Лиор психолог

Чужая лента вместо сериала

Чужая лента как сериал: зачем мы следим за теми, кто бесит. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вторая причина звучит неожиданно: нам банально скучно. Будни идут ровно, без событий, а чужая жизнь с её нелепыми постами даёт повод поворчать. «Чужая раздражающая жизнь — это как дурацкий сериал: можно повозмущаться, почувствовать праведный гнев и слить накопившееся напряжение, не выходя из дома», — говорит психолог. Сюжеты в таком «сериале» порой интереснее, чем в кино, где экранные влюблённые за кадром терпеть друг друга не могли.

Бывший муж и маленькое торжество

Слежка за бывшим мужем в соцсетях и самооценка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывает и так: женщина давно счастлива во втором браке, но раз в неделю заглядывает на страницу бывшего мужа. Ей не больно и не обидно, ей скорее приятно, хотя признаться в этом неловко. Каждый неудачный пост подтверждает, что когда-то она приняла правильное решение и ушла вовремя. Схема работает быстро и почти без затрат, поэтому от неё так трудно отказаться. Только радость эта короткая, и за новой порцией приходится возвращаться снова и снова.

Например, вы третий год подряд смотрите сторисы бывшего мужа. Вы давно счастливы в новом браке, но каждый раз, видя его нелепые шутки в блоге, чувствуете лёгкое торжество: «Ну вот, совсем не изменился, правильно я ушла». Это быстрая подпитка самооценки за чужой счёт. Марсель Лиор психолог

Подруга с дорогими сумками

Зависть в соцсетях: что скрывается за раздражением. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельная история — бывшие подруги, которые хвастаются покупками, поездками и ремонтом. Мы злимся, закатываем глаза, но смотрим дальше. Так проявляется скрытая зависть, и у неё есть полезная сторона: она подсказывает, чего не хватает нам самим. Раздражает новая сумка — возможно, давно хочется побаловать себя. Бесят фото с моря — значит, пора планировать отпуск. Чужая лента в таком случае работает как список наших собственных желаний, которые мы откладываем.

Кнопка «Скрыть» вместо «Отписаться»

Как скрыть посты бывшего, не отписываясь от него. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Многих останавливает страх, что человек заметит отписку и решит, будто мы до сих пор страдаем. Для таких случаев в соцсетях есть функция «скрыть истории и посты». Формально вы остаётесь в подписчиках, никакой драмы и неловких вопросов, а чужие новости больше не всплывают в ленте. Этот шаг кажется мелочью, но он убирает главный раздражитель. Особенно он выручает тех, кто скучает до слёз, а при встрече почему-то хочет убежать.

Десять секунд перед чужим профилем

Простой вопрос, который поможет не открывать чужой профиль. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Следующий приём требует немного честности. Когда рука снова тянется к странице раздражающего человека, стоит остановиться секунд на десять и спросить себя: что я сейчас чувствую и зачем хочу открыть эту страницу? Возможно, мне скучно, одиноко или хочется отвлечься после неприятного разговора с начальником. «Как только вы назовёте свою реальную потребность, чужая картинка потеряет над вами власть», — уверен психолог. Дальше остаётся закрыть приложение и сделать то, чего на самом деле хотелось.

Неделя без аккаунтов-раздражителей

Неделя без раздражающих страниц: эксперимент для себя. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самый наглядный эксперимент — убрать все раздражающие страницы в скрытый список ровно на семь дней. Ничего не удалять, никого не блокировать, просто убрать их с глаз. Уже на третий день станет ясно, сколько времени и сил раньше уходило на чужие декорации. Освободившийся вечер можно потратить на прогулку, книгу или звонок подруге, с которой давно не виделись. Если через неделю тянет вернуться, это тоже ответ: значит, вопрос не в бывшем, а в нас самих.

Мы следим за бывшими и теми, кто нас бесит, по понятным причинам: так спокойнее, веселее и приятнее для самолюбия. Иногда в чужой ленте спрятаны и наши мечты, которые мы боимся признать. Скрыть страницу, задать себе честный вопрос и выдержать неделю без раздражителей куда проще, чем кажется, а свободного времени станет заметно больше. А тем, кто никак не может отпустить старые истории о любви, стоит хотя бы проверить, помнят ли они, чем закончились романы героев советского кино.