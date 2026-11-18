Вы считаете дни до встречи, скучаете по любимому человеку, перечитываете переписки и представляете, как наконец окажетесь в его объятиях. Но вот он приезжает, проходит несколько дней, и романтическое настроение куда-то исчезает. Теперь хочется побыть одной, привычки партнёра начинают раздражать, а мысли о следующей разлуке уже не кажутся такими ужасными. Почему так происходит и означает ли это, что любви на самом деле нет? Life.ru узнал у клинического и семейного психолога, основателя Института семейной психологии Инны Мирной.

Почему на расстоянии человек кажется идеальным, а при встрече начинает раздражать?

Любовь или ожидание встречи? Психолог объяснила, почему настоящий партнёр проигрывает нашим фантазиям. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда любимого человека долго нет рядом, мы постепенно привыкаем к его отсутствию, но при этом продолжаем поддерживать с ним эмоциональную связь. Созваниваемся по вечерам, обмениваемся сообщениями, вспоминаем совместные поездки и строим планы на следующую встречу. В таких отношениях практически не остаётся места для бытовых конфликтов, ведь каждый сам решает, как проводить свободное время, когда отдыхать и чем заниматься после работы.

Однако есть и другая сторона. Пока партнёр далеко, мы можем незаметно начать идеализировать его, оставляя в памяти преимущественно приятные моменты. Например, вспоминать, каким внимательным он был во время последнего свидания, но совершенно забывать о привычке часами сидеть в телефоне или разбрасывать вещи по квартире. В результате возникает образ человека, который существует скорее в наших представлениях, чем в действительности.

Проблемы начинаются, когда долгожданная встреча всё-таки происходит. Выясняется, что партнёр может быть уставшим, не соглашаться с вашими решениями, требовать внимания или просто хотеть провести выходные иначе. И хотя раньше подобные мелочи могли казаться совершенно незначительными, после долгой разлуки они неожиданно начинают раздражать.

Здесь важно различать любовь к партнёру и эмоциональную привязанность к ожиданию встречи. Иногда человека сильнее увлекает само состояние тоски и предвкушения, чем повседневная близость. Инна Мирная Клинический и семейный психолог

Получается, что иногда мы настолько привязываемся к самому ожиданию встречи, что реальное присутствие любимого человека уже не вызывает прежнего восторга. Ведь в фантазиях отношения могут складываться идеально, а в повседневной жизни приходится учитывать желания и особенности другого человека.

Почему близость с любимым человеком может пугать сильнее одиночества?

Почему хочется сбежать от любимого человека: как страх близости мешает наслаждаться тёплыми отношениями? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Казалось бы, если вы действительно любите человека, возможность постоянно находиться рядом должна приносить радость. Однако семейный психолог обращает внимание на то, что далеко не всем одинаково комфортно в близких отношениях. Для некоторых людей сближение связано не только с приятными эмоциями, но и с тревогой.

По словам Инны Мирной, подобное поведение может быть связано с избегающими стратегиями привязанности. Человек искренне хочет любить и быть любимым, но при этом испытывает дискомфорт, когда отношения начинают занимать слишком большое место в его жизни. Ему становится сложно делиться переживаниями, обсуждать совместное будущее и постоянно учитывать потребности партнёра.

На расстоянии справляться с этим гораздо проще. Можно скучать, писать нежные сообщения и строить романтические планы, сохраняя при этом привычный распорядок дня и ощущение независимости. Но когда любимый человек оказывается рядом, возникает необходимость договариваться, уступать и иногда показывать собственную уязвимость.

Для некоторых людей эмоциональная дистанция становится способом сохранять ощущение безопасности. Пока партнёр далеко, можно любить его, не сталкиваясь с необходимостью постоянно учитывать чужие чувства, идти на компромиссы и показывать собственную уязвимость. Инна Мирная Клинический и семейный психолог

В такой ситуации раздражение не обязательно означает, что чувства исчезли. Иногда за ним скрывается тревога из-за возможной потери самостоятельности или страх эмоциональной зависимости. Человек может замечать всё больше недостатков партнёра и искать поводы для ссор, потому что таким образом ему проще вернуть привычную дистанцию. Возникает своеобразный замкнутый круг. Когда любимый человек далеко, его отчаянно хочется вернуть, но стоит ему приблизиться, как появляется потребность снова отдалиться.

Почему некоторых людей привлекают только недоступные партнёры?

Почему нас тянет к недоступным людям: как отношения на расстоянии помогают избегать настоящей близости? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иногда отношения на расстоянии становятся не временной необходимостью, а привычным сценарием личной жизни. Например, женщина может годами встречаться с мужчиной из другого города, с удовольствием проводить с ним отпуск и каждый вечер разговаривать по телефону. Но стоит партнёру предложить переехать к нему или начать жить вместе, как появляются сомнения.

Вчера казалось, что совместное будущее является самой заветной мечтой, а сегодня уже находятся десятки причин отложить переезд. Причём дело может быть вовсе не в нежелании менять работу или привычный образ жизни. Иногда сама перспектива постоянного присутствия другого человека вызывает внутреннее сопротивление.

По словам психолога, недоступность партнёра в некоторых случаях становится своеобразной защитой. Она позволяет сохранять романтическую связь, но при этом не сталкиваться с тем, что неизбежно сопровождает совместную жизнь, то есть с бытовыми обязанностями, разногласиями, необходимостью принимать общие решения и учитывать интересы друг друга.

Подобный сценарий может выполнять защитную функцию. Недоступный партнёр позволяет сохранять романтическую привязанность, не принимая на себя все сложности совместной жизни. Инна Мирная Клинический и семейный психолог

Однако далеко не каждое разочарование после сближения говорит о страхе отношений. Иногда люди действительно оказываются несовместимыми, а редкие встречи просто не позволяют вовремя заметить различия в характерах, привычках или жизненных ценностях.

Насторожить должна именно повторяемость ситуации. Если человек раз за разом выбирает эмоционально или физически недоступных партнёров, сильно влюбляется в них, но теряет интерес сразу после появления возможности построить стабильные отношения, стоит задуматься о причинах такого поведения.

Как понять, вы разлюбили человека или просто боитесь настоящих отношений?

Как понять, что вы не разлюбили, а боитесь близости: признаки, на которые советует смотреть психолог. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первое, на что советует обратить внимание Инна Мирная, — это собственные ощущения при сближении с партнёром. Важно понять, что именно вызывает дискомфорт: конкретные поступки любимого человека или сам факт его постоянного присутствия.

Например, если мужчина не помогает по дому, игнорирует ваши просьбы или нарушает договорённости, раздражение может быть вполне объяснимой реакцией на его поведение. Но если он ничего плохого не делает, а вам всё равно хочется отстраниться, перестать разговаривать и остаться одной, причина может быть связана с внутренним отношением к близости.

Не менее показательной бывает реакция на очередную разлуку. Если после отъезда партнёра вы сначала испытываете облегчение, наслаждаетесь свободой, а спустя некоторое время начинаете отчаянно скучать и требовать внимания, это может указывать на противоречие между желанием быть любимой и потребностью сохранять независимость.

Вместо того чтобы постоянно проверять чувства расстоянием, стоит учиться обсуждать личное пространство, потребности и границы. Близость не требует проводить вместе каждую минуту, а самостоятельность не исключает эмоциональную привязанность. Инна Мирная Клинический и семейный психолог

При этом совсем не обязательно заставлять себя проводить с партнёром всё свободное время. Даже в самых близких отношениях у каждого человека могут оставаться собственные увлечения, друзья и привычки. Гораздо важнее научиться открыто говорить о своих потребностях, не воспринимая желание побыть одному как доказательство отсутствия любви. Если подобная ситуация повторяется с разными партнёрами и причиняет эмоциональные страдания, психолог рекомендует обратиться к специалисту, чтобы разобраться, почему сближение вызывает тревогу.

Настоящая близость начинается не тогда, когда мы готовы бесконечно скучать по человеку, а когда учимся принимать его со всеми достоинствами, недостатками и привычками. Но что делать, если партнёр уже рядом, а эмоциональная связь постепенно исчезает? Ранее Life.ru рассказывал, почему даже живущим вместе парам иногда становится не о чем говорить. А если хочется лучше разобраться в отношениях, чувствах и непростых жизненных ситуациях, загляните в наш раздел «Комментарии Лайфу», где эксперты отвечают на вопросы, которые волнуют многих.