Харизма плохих парней привлекает 59% опрошенных россиянок, однако при выборе партнёра женщины обращают внимание не только на яркий характер. Для многих важнее личные качества мужчины, его инициативность и отсутствие зависимостей. Это показало совместное исследование онлайн-кинотеатра «КИОН» и дейтинг-сервиса «Мамба», с результатами которого ознакомился Life.ru.

Согласно опросу, 54% респонденток считают, что привлекательность мужчины зависит прежде всего от его личности, а не от соответствия образу хорошего или плохого парня.

При этом каждая третья участница допускает отношения с плохим парнем. Условием для такого романа может стать сильное взаимное притяжение или готовность мужчины измениться ради избранницы.

Впрочем, статус хорошего парня тоже не гарантирует успеха в отношениях. Так, 34% опрошенных признались, что готовы расстаться с таким партнёром, если он не проявляет инициативы.

Есть и обстоятельства, которые могут стать препятствием для отношений независимо от характера мужчины. Для 46% респонденток неприемлемы алкогольная, наркотическая или игровая зависимости потенциального партнёра.

Авторы исследования также выяснили, какие экранные бунтари больше всего нравятся россиянкам. Первое место занял Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря» — его выбрали 46% участниц. На второй строчке оказался Кристиан Грей из «Пятидесяти оттенков серого» с результатом 30%, а третьим стал Томас Шелби из сериала «Острые козырьки», набравший 18%.

Таким образом, результаты опроса показывают, что интерес к харизматичным бунтарям не обязательно означает готовность строить с ними отношения. Участницы исследования обращают внимание на личность мужчины, его поведение и привычки, а отсутствие инициативы может стать причиной расставания даже с хорошим партнёром.

Ранее Life.ru рассказывал, что женщины всё чаще предпочитают заботливых мужчин властным «альфа-самцам». Большинство участниц опроса предпочли эмоционально открытых партнёров, которые умеют поддерживать и учитывать желания женщины. При этом почти половина опрошенных признались, что образ доминантного мужчины привлекателен для них скорее в кино и книгах, чем в реальной жизни.