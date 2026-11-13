Брутальные «альфа-самцы» с властным характером и привычкой всё контролировать теряют привлекательность в глазах женщин. Теперь 63% американок предпочитают мужчин, которые умеют проявлять заботу, открыто говорить о чувствах и готовы уступать инициативу партнёрше. Такие результаты показало исследование сервиса знакомств Chyrpe, о котором рассказала газета New York Post.

Опрос проводился среди 2000 совершеннолетних жителей США с 15 по 21 октября. Выяснилось, что 44% женщин вообще не стали бы целенаправленно искать себе партнёра с характером «альфа-самца». А 45% признались, что подобные мужчины привлекательны лишь в кино и художественной литературе, но не в реальной жизни.

Особенно низко участницы оценили качества, которые традиционно связывают с образом доминантного мужчины. Только 3% хотели бы видеть рядом контролирующего партнёра, 9% привлекает склонность к доминированию, а 16% считают важной напористость. При этом 54% женщин уверены, что отношения с «альфа-самцом» часто превращаются в игру в одни ворота, где на первом месте оказываются исключительно его потребности.

Гораздо больше внимания женщины уделяют другим качествам. Для 62% важна поддержка со стороны партнёра, 61% ценят верность, 58% — доброту, а 52% — умение слушать. При этом мужчины, участвовавшие в исследовании, заметно недооценивают значимость этих черт для противоположного пола.

Любопытно, что сами мужчины по-прежнему испытывают давление из-за устоявшихся представлений о мужественности. Так, 35% опрошенных признались, что друзья высмеивают их, если они не занимают главенствующую позицию в отношениях. Ещё 37% ощущают давление социальных сетей, навязывающих образ сильного и доминирующего партнёра.

Эксперт по отношениям Chyrpe Джиджи Энгл считает, что привычные представления о привлекательности постепенно меняются. По её словам, женщинам всё важнее возможность открыто обсуждать свои желания, самостоятельно принимать решения и строить отношения на взаимном уважении, доверии и эмоциональной близости.

Ранее Life.ru рассказывал, почему современные женщины всё чаще отказываются от отношений ради собственной свободы и комфорта. Психолог Ольга Романив объясняла, что финансовая независимость изменила требования к партнёрам. Женщинам больше не нужно вступать в отношения только ради стабильности или соответствия общественным ожиданиям. Поэтому на первый план выходят эмоциональная близость, уважение и готовность мужчины считаться с интересами избранницы.