Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 04:00

Идеальный мужчина в 2025 году: кто такой Performative male и почему все женщины его хотят

Оглавление
Кто такой performative male
Почему раньше искали «сильных и молчаливых» и что изменилось
Performative male: Почему женщины выбирают таких мужчин сегодня
Performative male как культурный феномен
Где проходит грань между искренностью и позой
Что этот тренд про чувственных мужчин говорит о нас самих

Тренды Google демонстрируют суперпопулярность нового термина. Теперь все обсуждают, кто такой performative male, что он любит и как себя ведёт. Почему именно такой тип стал привлекательным именно сейчас?

Новый тренд в отношениях: кто такой Performative male и почему все женщины его хотят. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / ZUMA / Cover Images, AP / Chris Pizzello, Italy Photo Press

Новый тренд в отношениях: кто такой Performative male и почему все женщины его хотят. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / ZUMA / Cover Images, AP / Chris Pizzello, Italy Photo Press

Современные женщины всё чаще выбирают не альфа-самцов, а тех, кто умеет быть настоящим: живым, внимательным, эмоционально гибким. В 2025 году набирает силу новый архетип — performative male. То есть мужчина, который не боится показывать чувства, умеет заботиться, следит за стилем и при этом остаётся уверенным в себе. Это не про театр эмоций и не про игру на публику — это про умение быть цельным.

Кто такой performative male

Кто такой performative male: объясняем про мужчину Green flag. Фото © ТАСС / ZUMA / Cover Images

Кто такой performative male: объясняем про мужчину Green flag. Фото © ТАСС / ZUMA / Cover Images

Мы спросили у главного психолога Twinby Ларисы Каравайцевой: а кто такой performative male? И оказалось, что это мужчина, который умеет и не боится выражать свои эмоции. У него также есть чувство юмора, хороший стиль, он не боится проявлять нежность, но делает это естественно — не ради лайков и не чтобы казаться «правильным». Он может легко говорить о тревоге, обсуждать отношения, подмечать мелочи, улавливать настроение партнёрши. В отличие от мачо или альфа-самца он не доказывает мужественность через доминирование. Его сила — в эмоциональной искренности.

«Performative male стал социально одобряемым, потому что мы наконец перестали путать мужественность и жёсткость. В культуре закрепляется идея: мужчина, который понимает и замечает свои чувства, не слабый, а зрелый. Его эмоциональная включённость делает отношения не тяжёлой борьбой за власть, а пространством взаимности», — объясняет психолог.

Почему раньше искали «сильных и молчаливых» и что изменилось

Каких мужчин хотят женщины в 2025 году? Фото © ТАСС / ZUMA / Mario Cartelli

Каких мужчин хотят женщины в 2025 году? Фото © ТАСС / ZUMA / Mario Cartelli

До недавнего времени в обществе действительно доминировала модель мужчины, который «держит всё внутри». Это был почти культурный код: «Мужик не жалуется, не плачет, не сомневается». Женщины, даже если им хотелось тепла и диалога, как будто сами себе запрещали «лезть в душу» партнёру. Почему? Чтобы не показаться навязчивыми, чтобы «не раздражать», чтобы не задеть его чувство достоинства. Мужская эмоциональная закрытость была нормой, а попытка поговорить могла выглядеть странной или даже опасной: мало ли что в нём включится.

«То, что раньше считалось мужественным, по сути, было маской. Модель «стиснул зубы и пошёл дальше» нужна была в эпоху, где безопасность и статус зависели от непроницаемости. Сейчас женщины взрослеют эмоционально быстрее и им не нужен герой, который терпит боль молча. Им нужен человек. Живой, чувствующий, умеющий говорить словами через рот. Мужчина, который умеет проговаривать свои переживания, — это не слабость. Это способность к близости и партнёрству, а значит, к устойчивым отношениям», комментирует психолог.

Но важно понимать: эта норма была не про мужественность, а про выживательные стратегии. Мужчинам десятилетиями внушали, что проявлять эмоции — значит быть слабым, смешным, ненадёжным. Поэтому общество получило поколение мужчин, которые честно старались соответствовать тому, что от них ожидали. Они молчали, тянули, терпели. А женщины подстраивались и как будто «учились» обходиться без эмоциональной близости.

Performative male: Почему женщины выбирают таких мужчин сегодня

Фото © ТАСС / ZUMA / Kevin Sullivan, Evan Agostini

Фото © ТАСС / ZUMA / Kevin Sullivan, Evan Agostini

Почему женщины выбирают таких мужчин, как performative male, сегодня? Во многом это реакция на переутомление от токсичной мужественности: от вечной бронебойности, эмоционального холода и невозможности поговорить по-настоящему. Женщины больше не готовы быть «психотерапевтами по умолчанию» и разгребать чужую эмоциональную немоту. Им нужны партнёрские отношения, где ответственность, забота и диалог — взаимные.

В это же время поп-культура активно романтизирует уязвимость: от Гарри Стайлса в полупрозрачных блузах до тихой, мягкой мужественности Тимоти Шаламе и расслабленной сексуальности Джейкоба Элорди. В соцсетях многие молодые мужчины отдают предпочтение съёмке не «как я жму штангу», а «как я делаю ей завтрак, пока она ещё спит».

«Запрос женщин сегодня — на эмоциональную зрелость. Им важно не то, насколько мужчина «крут», а насколько он способен к диалогу, саморефлексии, уважению границ. Это не про слабость. Это про способность быть рядом по-взрослому», отмечает эксперт сервиса Twinby.

Performative male как культурный феномен

Performative male как культурный феномен, почему он появился и что значит? Фото © Shutterstock / FOTODOM / G-Stock Studio

Performative male как культурный феномен, почему он появился и что значит? Фото © Shutterstock / FOTODOM / G-Stock Studio

Медиа, мода и музыка последних лет сместили фокус с гипермаскулинности к гендерной флюидности и self-care. Мужчина с ухоженной кожей и бережным отношением к другим уже не вызывает смущения. Наоборот, это стало новым стандартом. Но главное — изменилось восприятие мужественности: она перестала быть противопоставлением женственности. Мужчина, который может и обнять, и прослезиться в эмоциональном моменте, и подобрать себе хороший лук или аромат, больше не ломает гендерные нормы, а расширяет их:

«Performative-модель стала нормой, потому что она не про позу. Это способ адаптироваться к реальности, где от мужчин наконец-то тоже ожидают эмоциональной компетентности. А когда что-то откликается реальным потребностям общества — это перестаёт быть трендом и превращается в новую норму», подчёркивает в своих словах эксперт.

Где проходит грань между искренностью и позой

У каждого тренда есть теневая сторона. Иногда проявления заботы превращаются в «эмоциональный перформанс». Например, когда мужчина делает нежные жесты, только чтобы произвести впечатление. Это легко узнать: в его поведении много красивых слов и мало устойчивости. Он показывает уязвимость, но исчезает при первом же дискомфорте.

«Женщины очень точно считывают фальшь — не рационально, а телесно. Настоящая эмпатия ощущается как спокойствие и надёжность. А демонстративная уязвимость — как нервная игра на публику. Настоящие чувства никогда не выглядят театрально», — объясняет психолог.

Что этот тренд про чувственных мужчин говорит о нас самих

Популярность performative male: почему тренд на мягких мужчин захватил мир? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Популярность performative male: почему тренд на мягких мужчин захватил мир? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Популярность performative male — это не мода, а показатель взросления общества. Мы движемся к отношениям, где важны равенство, эмоциональная грамотность, способность к диалогу и взаимной поддержке. Женщины стали более осознанными, и их запрос на зрелое партнёрство формирует новые нормы мужественности.

«Performative male — это отражение того, куда мы движемся как культура. Мы учимся строить отношения, в которых ценится не власть, а близость. И если мужчина умеет быть эмоционально живым — это не просто приятно. Это показатель будущего, в котором оба партнёра наконец могут быть собой», — считает психолог Twinby Лариса Каравайцева.

10 цитат Льва Толстого, которые звучат так, будто он писал про наши отношения сегодня
10 цитат Льва Толстого, которые звучат так, будто он писал про наши отношения сегодня
BannerImage
Ольга Годуненко
  • Wow
  • Комментарии Лайфу
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar