Идеальный мужчина в 2025 году: кто такой Performative male и почему все женщины его хотят

Современные женщины всё чаще выбирают не альфа-самцов, а тех, кто умеет быть настоящим: живым, внимательным, эмоционально гибким. В 2025 году набирает силу новый архетип — performative male. То есть мужчина, который не боится показывать чувства, умеет заботиться, следит за стилем и при этом остаётся уверенным в себе. Это не про театр эмоций и не про игру на публику — это про умение быть цельным.

Кто такой performative male

Кто такой performative male: объясняем про мужчину Green flag. Фото © ТАСС / ZUMA / Cover Images

Мы спросили у главного психолога Twinby Ларисы Каравайцевой: а кто такой performative male? И оказалось, что это мужчина, который умеет и не боится выражать свои эмоции. У него также есть чувство юмора, хороший стиль, он не боится проявлять нежность, но делает это естественно — не ради лайков и не чтобы казаться «правильным». Он может легко говорить о тревоге, обсуждать отношения, подмечать мелочи, улавливать настроение партнёрши. В отличие от мачо или альфа-самца он не доказывает мужественность через доминирование. Его сила — в эмоциональной искренности.

«Performative male стал социально одобряемым, потому что мы наконец перестали путать мужественность и жёсткость. В культуре закрепляется идея: мужчина, который понимает и замечает свои чувства, не слабый, а зрелый. Его эмоциональная включённость делает отношения не тяжёлой борьбой за власть, а пространством взаимности», — объясняет психолог.

Почему раньше искали «сильных и молчаливых» и что изменилось

Каких мужчин хотят женщины в 2025 году? Фото © ТАСС / ZUMA / Mario Cartelli

До недавнего времени в обществе действительно доминировала модель мужчины, который «держит всё внутри». Это был почти культурный код: «Мужик не жалуется, не плачет, не сомневается». Женщины, даже если им хотелось тепла и диалога, как будто сами себе запрещали «лезть в душу» партнёру. Почему? Чтобы не показаться навязчивыми, чтобы «не раздражать», чтобы не задеть его чувство достоинства. Мужская эмоциональная закрытость была нормой, а попытка поговорить могла выглядеть странной или даже опасной: мало ли что в нём включится.

«То, что раньше считалось мужественным, по сути, было маской. Модель «стиснул зубы и пошёл дальше» нужна была в эпоху, где безопасность и статус зависели от непроницаемости. Сейчас женщины взрослеют эмоционально быстрее и им не нужен герой, который терпит боль молча. Им нужен человек. Живой, чувствующий, умеющий говорить словами через рот. Мужчина, который умеет проговаривать свои переживания, — это не слабость. Это способность к близости и партнёрству, а значит, к устойчивым отношениям», — комментирует психолог.

Но важно понимать: эта норма была не про мужественность, а про выживательные стратегии. Мужчинам десятилетиями внушали, что проявлять эмоции — значит быть слабым, смешным, ненадёжным. Поэтому общество получило поколение мужчин, которые честно старались соответствовать тому, что от них ожидали. Они молчали, тянули, терпели. А женщины подстраивались и как будто «учились» обходиться без эмоциональной близости.

Performative male: Почему женщины выбирают таких мужчин сегодня

Фото © ТАСС / ZUMA / Kevin Sullivan, Evan Agostini

Почему женщины выбирают таких мужчин, как performative male, сегодня? Во многом это реакция на переутомление от токсичной мужественности: от вечной бронебойности, эмоционального холода и невозможности поговорить по-настоящему. Женщины больше не готовы быть «психотерапевтами по умолчанию» и разгребать чужую эмоциональную немоту. Им нужны партнёрские отношения, где ответственность, забота и диалог — взаимные.

В это же время поп-культура активно романтизирует уязвимость: от Гарри Стайлса в полупрозрачных блузах до тихой, мягкой мужественности Тимоти Шаламе и расслабленной сексуальности Джейкоба Элорди. В соцсетях многие молодые мужчины отдают предпочтение съёмке не «как я жму штангу», а «как я делаю ей завтрак, пока она ещё спит».

«Запрос женщин сегодня — на эмоциональную зрелость. Им важно не то, насколько мужчина «крут», а насколько он способен к диалогу, саморефлексии, уважению границ. Это не про слабость. Это про способность быть рядом по-взрослому», — отмечает эксперт сервиса Twinby.

Performative male как культурный феномен

Performative male как культурный феномен, почему он появился и что значит? Фото © Shutterstock / FOTODOM / G-Stock Studio

Медиа, мода и музыка последних лет сместили фокус с гипермаскулинности к гендерной флюидности и self-care. Мужчина с ухоженной кожей и бережным отношением к другим уже не вызывает смущения. Наоборот, это стало новым стандартом. Но главное — изменилось восприятие мужественности: она перестала быть противопоставлением женственности. Мужчина, который может и обнять, и прослезиться в эмоциональном моменте, и подобрать себе хороший лук или аромат, больше не ломает гендерные нормы, а расширяет их:

«Performative-модель стала нормой, потому что она не про позу. Это способ адаптироваться к реальности, где от мужчин наконец-то тоже ожидают эмоциональной компетентности. А когда что-то откликается реальным потребностям общества — это перестаёт быть трендом и превращается в новую норму», — подчёркивает в своих словах эксперт.

Где проходит грань между искренностью и позой

У каждого тренда есть теневая сторона. Иногда проявления заботы превращаются в «эмоциональный перформанс». Например, когда мужчина делает нежные жесты, только чтобы произвести впечатление. Это легко узнать: в его поведении много красивых слов и мало устойчивости. Он показывает уязвимость, но исчезает при первом же дискомфорте.

«Женщины очень точно считывают фальшь — не рационально, а телесно. Настоящая эмпатия ощущается как спокойствие и надёжность. А демонстративная уязвимость — как нервная игра на публику. Настоящие чувства никогда не выглядят театрально», — объясняет психолог.

Что этот тренд про чувственных мужчин говорит о нас самих

Популярность performative male: почему тренд на мягких мужчин захватил мир? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Популярность performative male — это не мода, а показатель взросления общества. Мы движемся к отношениям, где важны равенство, эмоциональная грамотность, способность к диалогу и взаимной поддержке. Женщины стали более осознанными, и их запрос на зрелое партнёрство формирует новые нормы мужественности.