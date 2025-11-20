Психолог объяснил природу и ключевые признаки низкой самооценки

Низкая самооценка представляет собой устойчивое состояние, которое оказывает серьёзное влияние на карьеру, личные отношения и другие важные сферы жизни. О ключевых признаках и истоках этой проблемы в интервью RuNews24.ru рассказал психолог, специалист в области НЛП, гипнотерапии и КПТ Сергей Лунюшин.

По словам эксперта, истоки самооценки следует искать в раннем детстве, примерно до восьми лет. Психолог отметил, что поддержка, любовь и признание со стороны родителей способствуют формированию адекватного восприятия себя. Напротив, постоянная критика, унижения и одиночество, а также случаи любого насилия или тяжёлые болезни, мешающие развитию, часто становятся причиной заниженной самооценки и неуверенности в своих силах, что преследует человека и во взрослом возрасте. Специалист выделил несколько ключевых признаков этой проблемы, среди которых — постоянное чувство неуверенности.

«Люди с низкой самооценкой постоянно сомневаются в своих силах и возможностях», — говорит он.

К симптомам также относится привычка постоянно сравнивать себя с окружающими, ощущая свою неполноценность, избегание публичных выступлений из-за страха осуждения и чувство скованности в новой обстановке.

Психолог подчеркнул, что низкая самооценка является распространённой проблемой, затрагивающей многих людей. Для её преодоления недостаточно простого желания, а требуется глубокое внутреннее преобразование, включающее долгосрочную работу над самопринятием и изменением мышления. Одним из инструментов определения уровня самооценки является «Тест Самооценки Соренсена», который помогает понять текущий уровень внутреннего восприятия себя.

