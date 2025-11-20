Психолог объяснил природу и ключевые признаки низкой самооценки

Россия и США
Психолог Лунюшин: Низкая самооценка формируется в детстве и влияет на всю жизнь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Низкая самооценка представляет собой устойчивое состояние, которое оказывает серьёзное влияние на карьеру, личные отношения и другие важные сферы жизни. О ключевых признаках и истоках этой проблемы в интервью RuNews24.ru рассказал психолог, специалист в области НЛП, гипнотерапии и КПТ Сергей Лунюшин.

По словам эксперта, истоки самооценки следует искать в раннем детстве, примерно до восьми лет. Психолог отметил, что поддержка, любовь и признание со стороны родителей способствуют формированию адекватного восприятия себя. Напротив, постоянная критика, унижения и одиночество, а также случаи любого насилия или тяжёлые болезни, мешающие развитию, часто становятся причиной заниженной самооценки и неуверенности в своих силах, что преследует человека и во взрослом возрасте. Специалист выделил несколько ключевых признаков этой проблемы, среди которых — постоянное чувство неуверенности.

«Люди с низкой самооценкой постоянно сомневаются в своих силах и возможностях», — говорит он.

К симптомам также относится привычка постоянно сравнивать себя с окружающими, ощущая свою неполноценность, избегание публичных выступлений из-за страха осуждения и чувство скованности в новой обстановке.

Психолог подчеркнул, что низкая самооценка является распространённой проблемой, затрагивающей многих людей. Для её преодоления недостаточно простого желания, а требуется глубокое внутреннее преобразование, включающее долгосрочную работу над самопринятием и изменением мышления. Одним из инструментов определения уровня самооценки является «Тест Самооценки Соренсена», который помогает понять текущий уровень внутреннего восприятия себя.

Ранее психолог рассказала, как уже на первом свидании распознать абьюзера. Неформальная атмосфера кофейни идеально подходит для того, чтобы лучше понять собеседника. Ключевой момент, на который стоит обратить внимание, — это его поведение по отношению к работникам заведения.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

