А что, если вы псих? Топ-7 привычек, которые могут свидетельствовать о ментальной болезни

Психические болезни коварны. Они могут проявляться в раннем возрасте или маскироваться до зрелых лет. После травмирующих событий тоже появляются. А в материале мы расскажем, какие привычки могут быть маркерами того, что психическое заболевание у человека есть. Помните: не стоит заниматься самодиагностикой, нужно просто знать, в каких случаях лучше обратиться к врачу.

Привычка к накоплению вещей

Накопление вещей, порой даже бесполезных, назвали «хордингом» от английского hoard — «захламлять». Фото © Shutterstock / FOTODOM / A-photographyy

Если у вас есть привычка хранить вещи ещё со времён Хрущёва и не выбрасывать их, захламляя квартиру, это может быть признаком синдрома Плюшкина. Патологическое накопительство, или же силлогомания, характеризуется накоплением ненужных вещей, чрезмерной привязанностью к ним и неспособностью всё это выбросить. Ещё хуже, если вещи свалены в кучу без сортировки. Если среди свалки завалялось что-то полезное, например для ремонта, оно не используется по назначению, а просто лежит. Министерство здравоохранения США признало это психической болезнью и пришло к выводу, что помочь в такой ситуации могут лекарства из класса ингибиторов обратного захвата моноаминов.

Привычка дёргать ногой

Почти у всех был такой одноклассник. Человек не может спокойно сидеть, ему надо дёргать ногой. Иногда это психическая болезнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pra Chid

Непроизвольное дёрганье ногой, когда вы сильно сосредоточенны или о чём-то задумались, тоже может указывать на некоторые ментальные проблемы. Часто такое поведение встречается у детей и подростков, которые не могут спокойно высидеть 45 минут урока. Если такая привычка становится патологической и сопровождает человека каждый день, это может быть симптомом СДВГ, то есть синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Он не является психической болезнью в традиционном смысле, но может мешать комфортной жизни.

Привычка раскачиваться из стороны в сторону

Во время ссор и скандалов человек начинает раскачиваться из стороны в сторону. Это тоже может быть симптомом психической болезни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / charnsitr

Часто такое поведение можно встретить в случае вербального конфликта. На человека кричат, а он просто раскачивается из стороны в сторону и что-то бормочет. Такое поведение характерно для людей с аутизмом в состоянии мелтдауна. Meltdown — специальное слово, которое для себя изобрели сами аутисты, означает оно что-то вроде тяжёлой истерики, когда человеку трудно контролировать свои действия. Аутизм в России часто классифицируется как психическая болезнь — синдром Аспергера. Но вот незадача: Ганс Аспергер мог сотрудничать с нацистами по программе эвтаназии «неидеальных» детей во славу арийской расы. У диагноза очень плохая аура. Кроме того, такие раскачивания могут появляться при тяжёлых формах шизофрении, но в этом случае у них нет причины и на внешние стимулы человек вообще не реагирует.

Привычка совершать ритуальные навязчивые действия

Психическая болезнь может проявляться в ритуальных действиях, особенно если они навязчивые. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Microgen

Если у человека есть определённые ритуальные действия, сами по себе они безвредны. Но при ОКР, обсессивно-компульсивном расстройстве, их просто невозможно контролировать. Внутри мозга происходит какой-то ад: он реально думает, что, если не постучать три раза по деревяшке или наступить на плитку не того оттенка, незамедлительно произойдёт какая-то катастрофа. Поэтому ОКР и считают психической болезнью. Такие навязчивые ритуальные действия — это компульсии. А навязчивые мысли называются обсессиями.

Привычка убираться по нескольку раз в день

Психическая болезнь ОКР может проявляться даже в быту. Вообще не убираться — плохо. Слишком часто убираться — тоже плохо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rabizo Anatolii

Патологическая уборка тоже может сигнализировать о наличии ОКР. Как правило, обсессии включают в себя страх микробов и соответствующие мысли. А компульсии — это наводить везде чистоту гораздо чаще, чем этого требуют базовые стандарты гигиены. Тот самый случай, когда человек по пять раз в день протирает все поверхности в доме спиртовыми салфетками.

Привычка всех подозревать и проявлять враждебность

Психическая болезнь может проявляться и через взаимоотношения с людьми, особенно незнакомыми. Подозрительность и враждебность — тревожные звоночки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Повышенная подозрительность и враждебность к незнакомцам, даже если они настроены по отношению к человеку позитивно, — тоже звоночек. Это может быть тревожное расстройство личности или паранойя. Как правило, при тревожном расстройстве агрессия и враждебность встречаются редко, у психики на них нет ресурса. А вот при паранойе уже другое дело. В этом случае человек видит происки врагов в случайных событиях и патологически враждебен как к незнакомцам, так и к соседям, продавцам в магазине и прочим регулярно коммуницирующим с ним людям.

Привычка «забивать» на гигиену

Если у человека есть трудности с соблюдением базовой гигиены, значит, психическая болезнь подкралась близко. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miriam Doerr Martin Frommherz

Один из способов диагностики ментальных болезней: посмотреть на то, как человек соблюдает гигиену. Если зубы чистятся каждый день, постель заправлена и полы помыты — всё в норме. Но даже самые психически выносливые из нас могут по разным причинам заболеть тяжёлой депрессией. Иногда она врождённая, связана с дисбалансом нейромедиаторов в мозге. А иногда это просто ответ на травмирующие события. Но если раньше человек регулярно мылся, а теперь неделями не встаёт с дивана, стоит предоставить ему соответствующую помощь.