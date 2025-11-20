10 цитат Льва Толстого, которые звучат так, будто он писал про наши отношения сегодня
Лев Толстой — один из первых в мире пацифистов. Сам писатель и его последователи отказались от насилия и жили скромной христианской жизнью в любви и мире. Поэтому цитаты Толстого о любви звучат актуально и в 1915-м, и в 2025-м. Life.ru показывает эти высказывания.
Лев Толстой не только создал великий роман-эпопею, но и подарил кинематографу Советского Союза премию «Оскар». Экранизация «Войны и мира» получила эту награду в 1967 году. А ещё Лев Николаевич создал толстовку. Потом она дошла до стран Запада, слово «толстовка» местное население еле выговаривало, поэтому рубашку с капюшоном прозвали hoodie («капюшонка»). Это были прикольные факты о великом писателе, но почитаем мы его не только за них. Просто Лев Толстой сформировал нашу культуру любви, войны и мира. Поэтому в материале мы покажем 10 цитат писателя, которые актуальны для отношений в 2025 году.
«Жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только тогда, когда невозможно иначе»
Это цитата из письма Льва Николаевича к Михаилу Сопоцько, которое было отправлено 24 августа 1893 года. Толстой тогда уже переходил порог пожилого возраста — ему было 64 года. С высоты прожитых лет Толстой выражает своё мнение о женитьбе. Его браку с Софьей Толстой на тот момент было 30 лет, жемчужная свадьба! И причудливые переплетения жизни, любви и смерти были главным творческим интересом классика.
«Любить — значит жить жизнью того, кого любишь»
Это цитата из программного религиозно-философского труда Льва Толстого. «Круг чтения» он написал ещё в 1886 году, а опубликовал в 1906-м, спустя 20 лет. В этих словах много мудрости. Когда мы кого-то любим, мы не просто хотим ещё одного «Кена» в коллекцию. Мы готовы разделить с человеком и горе, и радость, сделать из двух жизней плотную спайку, такую, которую разнять просто невозможно.
«Любовь уничтожает смерть и превращает её в пустой призрак»
«Любовь уничтожает смерть и превращает её в пустой призрак; она же обращает жизнь из бессмыслицы в нечто осмысленное и из несчастия делает счастие» — и снова «Круг чтения»! Когда мы любим, мы создаём из двух разных жизней удивительный сплав, не подверженный никакой коррозии. Поэтому любовь сильнее смерти. Когда вы кого-то любите, смерть отступает на второй план. Она понимает, что в схватке с любовью не победить. Жизнь с любовью — это чёткая, осознанная, осмысленная жизнь. А ещё — шанс на бессмертие.
«Если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви»
Это цитата из одного из самых важных романов Льва Николаевича. «Анна Каренина» — трогательное повествование о несчастной любви, которая очень плохо заканчивается. Такую фразу произносит главная героиня романа. Каренина рассуждает о том, что каждый человек уникален, а значит, и любовь у каждого своя, неповторимая. И родов любви действительно много.
«Истинное и прочное соединение мужчины и женщины — только в духовном общении...»
«Истинное и прочное соединение мужчины и женщины — только в духовном общении. Половое общение без духовного — источник страдания для обоих супругов» — мудрая цитата происходит из философского трактата «Круг чтения». Одна из самых актуальных на данный момент. Представьте себе, в XIX веке, во времена браков по расчёту, срежиссированных родителями, появляется человек, который открыто и честно говорит: между супругами должна быть любовь. Брак — это не комбинат по производству наследников. Это добровольный союз двух близких сердец. Иначе супруги будут страдать, как и их дети. В «Анне Карениной» как раз показан красноречивый пример.
«Кроме смерти, нет ни одного столь значительного, резкого, всё изменяющего и безвозвратного поступка, как брак»
Любовь, смерть и роботы... Ой, извините. Любовь, смерть и брак. Эту фразу Лев Николаевич Толстой «обронил» в письме к собственной дочери, Марии Львовне, в замужестве Оболенской. Оно было написано 18 декабря 1896 года. И свидетельствует о последовательности взглядов классика. Брак — это важное событие, и жениться надо только по настоящей любви, которая бывает раз в жизни.
«Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит»
Это цитата из сборника «Без любви жить легче». Лев Толстой этой фразой отдаёт честь тем, кто любит. Часто мы думаем, что нас любят за хорошие поступки, приятный характер, духовность или ещё что-нибудь. Но Толстой переворачивает игру, утверждая, что чем самоотверженнее любит человек, тем больше в нём хорошего, смещая фокус с субъекта на его романтического партнёра.
«Если любишь, то любишь всего человека, какой он есть, а не каким я хочу, чтоб он был»
Это снова цитата из произведения «Анна Каренина». Лев Толстой вложил в уста героини очень много мудрых мыслей. Настоящая любовь — это не попытки переделать человека под себя. Это чувство принятия. Вы принимаете любимого со всеми его достоинствами, но и со всеми его недостатками. Лев Толстой знал толк в любви, как и его супруга Софья.
«Без любви жить легче. Но без неё нет смысла»
«Без любви жить легче. Но без неё нет смысла» — вот так выглядит полная цитата Льва Толстого, первая часть которой стала названием сборника умных мыслей главного русского романиста. Фраза играет на парадоксе. Великий писатель говорит, что без любви у жизни смысла нет, но бессмысленную жизнь жить легче. Правда, приятно ли существовать в условиях отсутствия смысла — это другой вопрос. Им задавались уже постмодернисты.
«Какая странность: я себя люблю, а меня никто не любит»
А это цитата из дневников классика за 1910 год. Ему на момент написания этих строк было 82 года. В современной России у него бы была доплата к пенсии. Но в Российской империи института пенсий не существовало. Парадоксально, но даже такие гении, как Лев Толстой, тоже иногда чувствуют себя одинокими. Зато в этой фразе писатель затрагивает очень актуальную в нашем веке проблему любви к себе. Любить себя так же важно, как и любить других.
«Но кого я люблю, того люблю так, что жизнь отдам, а остальных передавлю всех, коли станут на дороге»
«Меня считают злым человеком, я знаю, — и пускай! Я никого знать не хочу, кроме тех, кого люблю; но кого я люблю, того люблю так, что жизнь отдам, а остальных передавлю всех, коли станут на дороге» — эту фразу говорит герой романа «Война и мир» гвардии офицер Фёдор Долохов. Не очень «чистый» с моральной точки зрения персонаж — азартный картёжник и бретёр. Бретёрами называли тех, кто постоянно устраивал дуэли. Можно сказать, людей с дуэльной зависимостью. Тем не менее в любви Долохов ведёт себя как честный человек, он готов защищать своих любимых любой ценой.
Гениальные цитаты Льва Толстого актуальны сейчас точно так же, как были в те времена, когда впервые появились на бумаге. Время шло, классик старел, рука всё слабее держала перо. На помощь приходила Софья Толстая, в девичестве — Берс. Умные мысли, которые возникали в голове у Льва Николаевича, старательно переводила на бумагу именно она. Кстати, отношения в семье — это важно, и Life.ru рассказывает, что категорически нельзя говорить взрослым детям.
