10 цитат Льва Толстого, которые звучат так, будто он писал про наши отношения сегодня

«Жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только тогда, когда невозможно иначе»

«Любить — значит жить жизнью того, кого любишь»

«Любовь уничтожает смерть и превращает её в пустой призрак»

«Если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви»

«Истинное и прочное соединение мужчины и женщины — только в духовном общении...»

«Кроме смерти, нет ни одного столь значительного, резкого, всё изменяющего и безвозвратного поступка, как брак»

«Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит»

«Если любишь, то любишь всего человека, какой он есть, а не каким я хочу, чтоб он был»

«Без любви жить легче. Но без неё нет смысла»

«Какая странность: я себя люблю, а меня никто не любит»

«Но кого я люблю, того люблю так, что жизнь отдам, а остальных передавлю всех, коли станут на дороге»