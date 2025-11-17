Пять ошибок, которые совершают люди после 50 и потом жалеют об этом всю жизнь и дольше

Женщина после 50 лет испытывает больше давления со стороны общества, и это правда. Ситуация осложняется менопаузой. И трудностями с поиском работы. Для кого-то это будут «хорошие новости», но после 50 лет мужчинам тоже становится несладко. Если не удалось заработать первый миллиард, придётся больше следить за своим здоровьем. Молодёжь всё ещё называет вас «скуф», а доступной работы внезапно становится меньше, поскольку таскать тяжести организм просто отказывается. Поговорим об этом далее, когда будем перечислять типичные ошибки после 50 лет.

Ошибка 1. Откладывать поход к врачу до последнего

Саботировать собственное здоровье — одна из главных ошибок после 50, о которой можно пожалеть и в 102 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Image Point Fr

Сходить к врачу всегда есть причины. После 50 их появляется ещё больше, ведь организм начинает переходить в другой возрастной ранг. Как раз у поколения, которому сейчас 50+, есть странная привычка. Не ходить к врачу, пока боль не станет невыносимой. Бывает ещё хуже. Даже боль игнорируют, добираются до поликлиники только тогда, когда досадная болезнь уже очевидна, влияет на внешний вид и бытовые функции. Не надо так! Это та ошибка после 50 лет, за которую придётся очень дорого расплачиваться не только «бесплатным» здоровьем, но и деньгами. А они, как вы знаете, достаются относительно нелегко.

Ошибка 2. Намеренная возрастная социальная изоляция

Ошибка после 50 лет, которая свойственна как мужчинам, так и женщинам, — закрываться в своём маленьком мирке и воспринимать всех вокруг как врагов. Фото © «Шедеврум»

Часто после 50 люди думают, что уже особо никому не нужны. Дети выросли, заботиться не о ком, дружеские связи детства и юности живут своей жизнью и тоже устают. Порой общаться просто нет ресурса, и это понятно. Но если круг общения сужается год от года и поговорить уже не с кем, то это тревожный звоночек. Активная общественная жизнь нужна в любом возрасте. А если вам стукнуло 50 или 60 годиков — в особенности! Потому что общение с людьми благоприятно влияет на состояние ваших нейронных связей и сохраняет личность. Закрываться от людей и сужать круг общения — большая ошибка, которая может стоить как здоровья физического, так и ментального.

Ошибка 3. Не понимать, что ваш ребёнок вырос

Отрицать, что дети уже взрослые, — это типичная ошибка после 50, из-за которой теряется доверие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Порой после 50 лет тот факт, что детям уже есть 18 и даже 21, изо всех сил игнорируется. Ребёнок считается ребёнком, пока он существует. Как мужчинам, так и женщинам после 50 порой нравится отрицать, что дети уже выросли. С 30-летним сыном, например, ведут себя как раньше, когда ему было 15. Терпеть такое отношение очень тяжело, в итоге взрослые дети не звонят. И всячески открещиваются от встреч в реальности, поездок в гости. Просто потому, что в таких отношениях невозможен диалог на равных: только монолог родителей и навязчивые требования, которые проще принять. И не появляться в этом доме ещё полгода, если повезёт. Понятно, что трудно на равных относиться к человеку, которому вы меняли пелёнки как будто бы вчера. Но может статься, этот человек будет менять пелёнки уже вам лет через 30. Или не будет. Всё зависит от отношений в семье.

Ошибка 4. Терпеть грубиянов и токсичных людей

Ошибка после 50, из-за которой люди попадают в опасные ситуации, не разрывая связь с токсичными знакомыми. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Подруги, которые постоянно критикуют внешний вид. Любовники, которые с вами только ради денег. Супруги, которые распускают руки. Нарциссы, которые пишут только тогда, когда им самим что-то надо. Токсичных людей в жизни бывает масса. Мы перечислили далеко не все виды. Но с такими людьми после 50 остаются — и это большая ошибка. Не надо терпеть. «Возраст уже не тот, чтобы начинать сначала?» Это чушь, о которой мы поговорим в следующей части. Токсичные люди — это энергетические вампиры, они процветают на том, что делают вам плохо.

Ошибка 5. Считать, что всё хорошее уже прошло

Ошибка после 50, из-за которой люди теряют лучшие годы, — это считать, что всё лучшее в жизни уже было. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Image Point Fr

Лучшие годы — это те, которые мы проживаем прямо сейчас и не сопровождаются депрессией. От возраста они не зависят буквально никак. Если предложить человеку вернуться в то время, когда ему было 14 или 25, но без знаний и опыта своих нынешних лет, откажутся очень многие. Но после 50 порой совершают эту ошибку: считают, что всё хорошее уже было. Из-за такого стереотипа можно потерять лучшие годы. Вспомните фильм «Дьявол носит Prada» — Миранде Пристли как раз полтинник. Да и Антибиотик из «Бандитского Петербурга» построил свою криминальную империю где-то в 60. А Филиппу Киркорову сейчас 58 лет, и он счастлив, растит детей и ездит отдыхать на море.