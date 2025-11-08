Филипп Киркоров потратил немало усилий, чтобы разыскать для 13-летней дочери Аллы-Виктории редкий аксессуар. Об этом певец рассказал в интервью Пятому каналу.

Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» ради каприза 13-летней дочери. Видео © Пятый канал

«Пару месяцев назад заказала одну сумку, я перевернул всю планету, но нашёл ей эту сумку. Это сумку коллекции MURAKAMI и Louis Vuitton. Она уже вышла везде. И её нигде не достать было», — поделился он.

По словам певца, если раньше Алла-Виктория выбирала молодёжные бренды вроде Bershka и отвергала предложения отца познакомиться с высокой модой, то теперь ситуация кардинально изменилась. Он констатировал, что у дочери началась совершенно новая жизненная эпоха, связанная с увлечением стилем иного уровня.

Киркоров отметил, что наследница стала регулярно изучать его гардероб в поисках аксессуаров и сумок, при этом подчеркнув, что у неё выработался собственный хороший вкус. Артист также добавил, что дочь черпает вдохновение в социальных сетях, где отслеживает текущие тренды, а также самостоятельно рисует эскизы.

