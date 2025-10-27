Киркоров рассказал, что дочь Алла-Виктория выносит вещи из его гардероба

Филипп Киркоров поделился увлечением дочери модой. Алла-Виктория заинтересовалась дизайнерской одеждой своего звездного отца. По мнению артиста, его 13-летняя дочь недавно не проявляла интереса к высокой моде.

Девочка внимательно относилась к тратам. Если сумма превышала две тысячи рублей, она советовалась с папой. Однако в последнее время всё изменилось. Алла-Виктория начала следить за коллекциями мировых дизайнеров.

«Принесла какую-то картинку с сапогами какими-то ультрамодными. Посмотрел на цену, ужаснулся — 2,5 тысячи долларов», — возмутился Филипп в эфире телеканала НТВ.

Тем не менее, певец покупает дочери то, что ей нравится.

«Еще год назад я предлагал ей разные бренды из одежды, она категорически отрицала все эти хай-кутюр, высокая мода. Но сейчас началась другая эпоха — фэшн: «Папа, можно зайду в гардероб?» Потом спрашиваю ее, что вынесла», — с улыбкой рассказал артист.

В основном девочка берёт из гардероба отца сумки и аксессуары.

