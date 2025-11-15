Россиянкам рассказали, почему успешные женщины подвержены материнскому выгоранию

Состоятельные женщины не застрахованы от синдрома эмоционального выгорания, связанного с материнством. Об этом в интервью Пятому каналу сообщила психолог Наталья Панфилова.

Психолог назвала ключевые причины выгорания у матерей. Видео © 5-tv.ru

«Когда мама зажата в очень жёсткие обстоятельства, она выбирает из того, что может сделать, и живёт с этим. А вот женщины, у которых много возможностей, — финансы, няни, помощницы по хозяйству, — попадают в ловушку идеала», — объяснила Панфилова.

Специалист указала, что к такому состоянию ведут завышенные ожидания общества и попытка совместить успешную карьеру с ролью безупречной родительницы. При этом эксперт обратила внимание на парадокс: женщины с ограниченными финансами или временем сталкиваются с выгоранием реже, поскольку концентрируются на решении насущных бытовых задач и не гонятся за совершенством.

Психолог добавила, что социум предъявляет к таким женщинам чрезмерные требования: они должны прекрасно выглядеть, активно развиваться в профессии, поддерживать популярность и при этом оставаться образцовыми матерями. По её словам, поклонникам, начальству или коллегам абсолютно неинтересно, какие чувства испытывает эта женщина, когда ей хочется отменить работу или съемку, чтобы побыть с детьми. Это внешнее давление создаёт непосильную нагрузку, заставляя женщину метаться между желанием сохранить прежнюю насыщенную жизнь и стремлением быть идеальной мамой, хотя физически разорваться между этими ролями невозможно. В заключение Панфилова порекомендовала таким мамам отказаться от попыток объять необъятное.

