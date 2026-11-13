Почему мужчины пропадают после свиданий и хранят фото бывших: актёры «О чём молчат женщины» отвечают Life.ru Оглавление Почему мужчина пропадает после хорошего свидания — а потом возвращается? «Я не готов к серьёзным отношениям»: что скрывается за этой фразой? Стоит ли женщине писать первой? А если мужчина действительно занят? Правда ли мужчины не замечают новую стрижку — и не понимают намёков? Зачем он лайкает бывшую и хранит её фотографии? Можно ли любить и изменять? И где вообще начинается измена? Мужчины правда сплетничают о своих отношениях с друзьями? Кто платит на первом свидании? И что, если она зарабатывает больше? А что об этом говорят на сцене «О чём молчат женщины»? Life.ru эксклюзивно задал четырём актёрам гастрошоу «О чём молчат женщины» вопросы, которые неловко произнести вслух: от исчезновений после свиданий до измен, лайков бывших и споров о деньгах. Актёры гастрошоу «О чём молчат женщины» рассказали Life.ru, почему мужчины исчезают после свиданий, хранят фото бывших и не понимают намёков. Фото © Ксения Угольникова

Казалось бы, всё было идеально: вы смеялись над одними шутками, договорились увидеться снова — а потом он просто исчез. Или вдруг продолжает лайкать фото бывшей, хотя давно встречается с другой. Или искренне удивляется: «Ты подстриглась?» — спустя две недели после похода в салон.

Пока герои гастрошоу «О чём молчат женщины» учатся слышать мысли друг друга на сцене, Life.ru решил не гадать и спросить напрямую. На неудобные вопросы ответили Сергей Анненков (Вовочка), Иван Замотаев (Сказочник), Олег Отс (Витя) и Эмиль Салес (Боря). Получилась не инструкция по «мужской психологии», а четыре честных, местами противоречивых взгляда на то, что происходит между людьми.

Иван Замотаев — актёр театра Стаса Намина, также работает в «Другом театре» и театре «Квартет И». Олег Отс — актёр Театра Моссовета, ранее участвовал в постановках Театра МДМ, Театра Наций и театра «Практика».

Почему мужчина пропадает после хорошего свидания — а потом возвращается?

«Всё прошло отлично» — иногда только одна сторона так думает. Сергей Анненков не берётся искать универсальное объяснение внезапной тишине.

Не знаю, зависит от человека. Быть может, он не посчитал, что свидание удачное, а потом что-то в жизни произошло и решил дать этой встрече второй шанс. Жизнь меняется, как меняются и взаимоотношения Сергей Аннеников исполнитель роли Вовочки

Но одно дело — сомневаться после первой встречи, и совсем другое — уходить из уже сложившихся отношений без разговора. Олег Отс признаётся, что понимает страх ранить человека, однако такой способ расставания ему не близок.

Фото © Александр Колбая

«Почему многие не говорят прямо? Потому что страшно. Очень страшно обидеть человека, задеть его. Ты думаешь, что сейчас сломаешь ему жизнь, сильно ранишь, возможно, даже сломаешь ему психику. Поэтому, наверное, многие выбирают такой „слив“: начинают реже писать, отдаляться, постепенно исчезать, ничего не говоря. Но для меня это ещё более неуважительно и в итоге ещё тяжелее для партнёра. Лучше сесть, посмотреть друг другу в глаза и всё сказать», — Олег Отс · Витя.

О том, что может стоять за подобными возвращениями, Life.ru отдельно рассказывал в материале о том, почему мужчины то пропадают, то снова появляются.

«Я не готов к серьёзным отношениям»: что скрывается за этой фразой?

Эмиль Салес предлагает не искать в этой формулировке тайный код. По его мнению, у неё может быть несколько совершенно разных причин — и ни одна не гарантирует, что дело именно в женщине.

«Мне кажется, мужчина обладает менее тонкой душевной организацией, и если он „не готов к серьёзным отношениям“, значит, либо испугался, либо просто сбегает, либо его мысли заняты другим человеком, либо это всё просто не было серьёзным намерением. Каждая из версий имеет место быть, и я не порицаю ни одну из них. Скорее важно просто, чтобы оба партнёра понимали, что им одно и то же нужно от отношений», — Эмиль Салес · Боря.

В этой истории важнее не угадать «правильный перевод» чужой реплики, а понять, совпадают ли ожидания двоих. Сам Эмиль делает акцент именно на этом.

Фото © Александр Колбая

Стоит ли женщине писать первой? А если мужчина действительно занят?

Иван Замотаев уверен: инициатива не делает девушку менее привлекательной. Иногда именно первого сообщения не хватает, чтобы двум людям перестать гадать о чувствах друг друга.

Конечно, нормально. Мужчины ведь тоже все разные. Есть стеснительные, застенчивые, неуверенные в себе. Такой мужчина после первого свидания может просто не понять, что понравился девушке. Не потому, что боится написать первым, а потому, что неправильно прочитал её реакцию и решил, что не вызвал интереса. И если девушка в такой ситуации напишет первой, может случиться так, что родится новая ячейка общества Иван Замотаев исполнитель роли Сказочника

А Сергей Анненков на вопрос, может ли заинтересованный человек быть настолько занят, что исчезает на несколько дней, отвечает куда категоричнее.

«Конечно, найдёт. Разумеется. Мне кажется, это работает и в другую сторону также. Когда кто-то кому-то нравится и один заинтересован в другом, то возможности встречи будут искать все, вне зависимости от пола. Если человека влечёт к другому, а тем более если кто-то влюблён, то двадцать четыре часа в сутках растягиваются до тридцати и даже больше, и время написать желанному человеку всегда найдётся», — Сергей Аннеников · Вовочка.

Два ответа — и один общий смысл: симпатия не обязана проходить испытание молчанием. Но и инициативу, по словам актёров, никто не закреплял за каким-то одним полом.

Правда ли мужчины не замечают новую стрижку — и не понимают намёков?

Сергей Анненков не пытается изображать идеального наблюдателя. Он рассказывает об этом с нежностью к жене и самоиронией.

«Честно? Не всегда. Несмотря на то, что я влюбляюсь в жену каждый день, я тот типичный мужик, который не замечает небольших изменений. Это не потому, что я невнимательный, просто ну вот так мы устроены. Недавно, правда, моя любимая жена покрасилась в бордовый, и это я, конечно, заметил. Мне очень понравилось, я сразу ей об этом сказал, хотя, конечно, было неожиданно! Вообще, молчать в отношениях — самое глупое, что можно делать», — Сергей Аннеников · Вовочка.

Фото © Александр Колбая

С намёками у Олега Отса ситуация ещё интереснее: иногда дело в усталости, а иногда — в совершенно сознательном нежелании поддерживать флирт.

«Если я пришёл с работы, весь день работал, снимался, играл, то вечером после тяжёлого рабочего дня у меня уже нет какой-то великой и сильной интуиции. Поэтому, девушки, лучше просто говорите прямо, и мы всё сделаем, как Молния Маккуин», — Олег Отс · Витя.

А иногда мужчина действительно делают вид, что не понимают намеков. Например, когда у меня есть любимая девушка — никто другой и никакие намеки от других не нужны. А если ты свободен, но тебе сейчас не до отношений или девушка, которая намекает, совсем не вызывает симпатии — нормально, четко делаем вид, что не понимаем намеков. Тем более, когда ты актер, это можно сделать еще убедительнее Олег Отс исполнитель роли Вити

К слову, Life.ru уже собирал примеры того, какие женские намёки мужчины часто не замечают. Но артисты, кажется, голосуют за самый простой вариант: словами надёжнее.

Зачем он лайкает бывшую и хранит её фотографии?

Иван Замотаев признаётся, что сам после расставания не следит за бывшими. Зато прекрасно понимает, как из обычной реакции в соцсетях можно придумать целый роман.

«Допустим, женщина выложила фотографию котика, бывший просто лайкнул котика, а она уже решила, что это какой-то знак: „Он всё ещё меня любит“. Мне кажется, иногда в такие вещи действительно вкладывают слишком много смысла», — Иван Замотаев · Сказочник.

Исключение, по его словам, — ситуация, когда отношения закончились не по инициативе мужчины и чувства остались. Тогда и просмотры, и сохранённые фотографии могут быть способом не отпускать прошлое. Но в новых отношениях Иван считает такие снимки поводом для разговора.

«Если люди спокойно и взаимно разошлись, а потом у мужчины начинаются новые отношения, при этом он продолжает хранить фотографии бывшей, для меня это странно. И, как минимум, не очень корректно по отношению к человеку, который сейчас рядом с тобой», — Иван Замотаев · Сказочник.

К дружбе с бывшей девушкой актёр тоже относится скептически: регулярное общение после разрыва для него выглядит странно. Это его личная граница, а не правило для всех пар.

Если этот разговор давно назрел, у Life.ru есть отдельный материал о том, как говорить с партнёром о бывших, чтобы не навредить отношениям.

Можно ли любить и изменять? И где вообще начинается измена?

Самый жёсткий ответ — у Олега Отса. Для него измена связана не только с физической близостью: первым делом он смотрит, кому человек отдаёт внимание.

«Измена автоматически означает, что любви уже нет, потому что любовь — это, в первую очередь, твоё внимание и то, куда оно направлено. Если внимание начинает направляться на другую женщину, значит, любовь потихонечку перетекает к другому человеку», — Олег Отс · Витя.

При этом лёгкий флирт актёр не считает нарушением границ пары — особенно в актёрской среде, где общение и игра нередко часть профессии.

«Флирт я не считаю изменой. Он нужен всем и всегда, особенно в нашей актёрской среде: чтобы подпитать эго, сделать себе приятно, напомнить себе: „Я нормальный мужик“ или „Я красивая девчонка“. И всё нормально», — Олег Отс · Витя.









А вот тайные переписки и эмоциональная близость с третьим человеком, считает Олег, уже могут стать тревожной границей.

«Я считаю, что измена начинается тогда, когда ты замечаешь, что неосознанно сливаешь своё внимание и энергию на другого человека и ничего с этим не делаешь. При этом продолжаешь оставаться в отношениях со своим партнёром. [...] Всё может начаться с лёгких переписок, а закончиться сексом», — Олег Отс · Витя.

Разные пары по-разному определяют допустимое. Life.ru ранее разбирался, может ли виртуальный роман разрушить отношения.

Мужчины правда сплетничают о своих отношениях с друзьями?

На этот вопрос Олег Отс отвечает без тени сомнения. И это, пожалуй, самое неожиданное признание разговора.

«Конечно да. Давайте не будем врать, пацаны естественно обсуждают свои отношения. Наверное, иногда даже подробнее чем женщины (смеюсь). Но конечно, не все. Есть вещи, которые на мой взгляд, должны оставаться внутри нашего мира - в паре - и о которых никто больше не должен знать», — Олег Отс · Витя.

То есть обсуждать могут многое, но даже в самом откровенном разговоре, по мнению актёра, остаётся пространство, которое принадлежит только двоим.

Кто платит на первом свидании? И что, если она зарабатывает больше?

Эмиль Салес сразу предупреждает: вопрос опасный. А затем признаётся, что сам придерживается довольно традиционного подхода к первому свиданию — без претензии на единственно верный сценарий.

Опасный вопрос! Одна ошибка — и ты ошибся! Но, как уже понятно стало по моим ответам, я, так скажем, „старого воспитания“ и на первом, да и на последующих свиданиях лично я платил всегда и не делил счёт Эмиль Салес исполнитель роли Бори

Но речь совсем не обязательно про дорогой ресторан. Эмиль вспоминает, как в студенческие годы угощал будущую жену ланчем в «Ваби Саби» на Арбате, а иногда они просто пили какао в «Кофепорте». «Зато теперь это очень тёплое воспоминание до сих пор», — говорит актёр.

«А мужчинам, которые боятся за сбережения или не имеют возможности пригласить куда-то поужинать, рекомендую приглашать на кофе и пообщаться, уж от кофе никто не разорится», — Эмиль Салес · Боря.

И на вопрос, может ли мужчину задевать более высокий доход женщины, у Салеса тоже есть личный ответ. По его словам, его воспитывали с мыслью, что мужчина должен уметь содержать семью, но заработок спутницы не должен становиться проблемой. В его семье финансовые вопросы решались вместе: «На то мы и семья, чтобы помогать друг другу и поддерживать».

А почему разговор о счёте иногда превращается в идеологическую битву, Life.ru разбирал в материале о том, почему спор о счёте на первом свидании стал таким острым.

А что об этом говорят на сцене «О чём молчат женщины»?

В гастрошоу «О чём молчат женщины» герои в буквальном смысле сталкиваются с тем, что трудно произнести вслух. Бывшие влюблённые Ксюша и Витя после расставания становятся конкурентами в ресторанном бизнесе, а Витя неожиданно получает способность слышать мысли женщин. Вокруг этой истории выстроены музыкальная комедия, песни о любви в живом исполнении и гастрономическая часть вечера.

Шоу идёт в московской «Метелице» на Новом Арбате, а ужин из трёх блюд заказывается отдельно от билета. И главный вывод нашего разговора? Прежде чем додумывать чужие мысли, иногда достаточно спросить.

Больше новостей об актёрах и сцене — в разделе «Театр» на Life.ru.

Авторы Алексей Берковиц