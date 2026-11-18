Россияне могут добиться удаления устаревшей личной информации с сайтов и исключения нежелательных ссылок из поисковой выдачи, однако эти механизмы имеют ограничения. О том, как воспользоваться правом на забвение и почему полностью стереть цифровой след практически невозможно, Life.ru рассказал член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Российское законодательство позволяет при определённых условиях добиться удаления персональных данных или исключения ссылок из поисковой выдачи — в том числе если сведения когда-то были размещены самим человеком. Однако это разные процедуры, и ни одна из них не гарантирует полного исчезновения цифрового следа. Вадим Виноградов Член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ

Начать специалист рекомендует с поиска информации о себе в интернете. Для этого стоит проверить выдачу по имени и фамилии, включая прежние фамилии, номеру телефона и электронной почте. Так можно обнаружить давно забытые объявления, резюме, страницы в социальных сетях и сайты, которые продолжают хранить личные сведения.

Дальнейшие действия зависят от того, где размещена информация. Проще всего разобраться с собственными публикациями: старое резюме можно удалить через личный кабинет сайта поиска работы, а страницу в соцсети — через настройки аккаунта.

«Однако удаление профиля не означает, что исчезнут все его следы: фотографии могли сохранить другие пользователи, сообщения остаться у собеседников, а сведения — попасть на сторонние сайты», — предупредил профессор.

Если личная информация размещена на чужом ресурсе, следует обратиться к оператору персональных данных. Статья 14 закона № 152-ФЗ позволяет требовать уточнения, блокирования или уничтожения сведений, которые устарели, оказались неточными, были получены незаконно либо больше не нужны для заявленной цели обработки. Если человек представит подтверждения незаконного получения данных или отсутствия необходимости в их дальнейшей обработке, оператор обязан уничтожить их в течение семи рабочих дней.

Другой механизм — право на забвение, закреплённое в статье 10.3 закона № 149-ФЗ. Оно позволяет добиваться исключения из поисковой выдачи ссылок на незаконно распространяемую, недостоверную или утратившую актуальность информацию. Например, если опубликованные сведения продолжают представлять уже погашенный долг как действующий, человек может потребовать убрать соответствующие ссылки из результатов поиска по своему имени.

Для этого необходимо обратиться к оператору поисковой системы, указать конкретные ссылки и объяснить, на каком основании их следует исключить из выдачи.

«В течение десяти рабочих дней после получения требования или необходимых уточнений поисковик должен прекратить выдачу соответствующих ссылок по запросам, содержащим имя и (или) фамилию заявителя, либо направить мотивированный отказ. При этом сама информация останется на исходном сайте, поэтому для её удаления потребуется отдельно обратиться к владельцу ресурса», — объяснил Виноградов.

Однако избавиться от любой нежелательной публикации по собственному желанию нельзя. Для удаления данных или исключения ссылок необходимы предусмотренные законом основания. В частности, право на забвение не распространяется на сведения о событиях с признаками преступления, если срок привлечения к уголовной ответственности ещё не истёк, а также на информацию о совершённом человеком преступлении при неснятой или непогашенной судимости.

Если оператор персональных данных отказывается устранить нарушение, можно обратиться в Роскомнадзор или суд. Отказ поисковика исключить ссылки также разрешается оспорить в судебном порядке.

«Желательно заранее сохранить адреса страниц, скриншоты и переписку: это поможет подтвердить содержание публикации, основания требования и результаты рассмотрения обращения», — посоветовал эксперт.