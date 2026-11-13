Согласие на обработку персональных данных может содержать пункты, разрешающие передачу личных сведений сторонним компаниям и использование их для рекламных рассылок. О таких рисках предупредила юрист мультисервисной компании Ирина Сычева в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, прежде всего необходимо проверить, кто собирает персональные данные, для чего они нужны, кому могут быть переданы и как долго будут храниться. Особую настороженность должны вызывать размытые формулировки вроде «информационного оповещения» и «статистических исследований», а также разрешение передавать сведения партнёрам без указания конкретных получателей и целей.

Юрист также посоветовала обращать внимание на объём запрашиваемой информации. Например, для оформления скидочной карты или записи на разовую косметическую процедуру не нужны паспортные данные, СНИЛС и ИНН. Однако при трудоустройстве, оформлении кредита или полиса ОМС такие сведения могут потребоваться по закону.

Отдельно Сычева предостерегла от объединения согласия на оказание услуги с разрешением на рекламу. В частности, клиники могут предлагать пациентам документы, одновременно предусматривающие обработку медицинских данных и получение рекламных сообщений. В подобных случаях стоит уточнить, можно ли отказаться от рассылок. Аналогичная внимательность необходима при регистрации на сайтах.

«Согласие можно отозвать, направив оператору заявление по его официальному адресу в бумажном или электронном виде. Но отзыв не всегда означает, что компания должна сразу удалить все данные. Закон допускает их дальнейшую обработку при наличии другого законного основания», — заключила Сычева.