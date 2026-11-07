Подпись в паспорте может выглядеть как рисунок, набор символов или даже популярное у молодёжи число 67. Более того, россияне не обязаны воспроизводить один и тот же росчерк во всех документах. Главное — чтобы подпись действительно принадлежала человеку, который её поставил. Об этом рассказал юрист Александр Митрюк в беседе с РИА «ФедералПресс».

Поводом для разъяснений стал необычный тренд среди российских зумеров. Молодые люди начали публиковать в социальных сетях фотографии своих паспортов, в которых вместо привычных подписей красуются рисунки животных, забавные надписи и символы. Особенно популярной стала подпись в виде числа 67 — отсылка к интернет-мему six seven.

Как объяснил Митрюк, российское законодательство не устанавливает жёстких требований к внешнему виду личной подписи. Человек вправе самостоятельно придумать её начертание. Это может быть одна заглавная буква, сложный росчерк с завитками или сочетание символов, которые вообще не складываются в фамилию.

Однако куда интереснее другое: подпись в договоре, заявлении или ином документе необязательно должна выглядеть точно так же, как в паспорте. По словам юриста, решающее значение имеет не визуальное сходство двух росчерков, а установление личности подписавшего документ человека.

«Тут действует принцип: „человек, а не подпись“», — подчеркнул Митрюк.

Эксперт отметил, что сотрудники организаций не должны самостоятельно объявлять подпись чужой только потому, что она отличается от паспортного образца. При возникновении спора о её подлинности одним из основных способов проверки становится почерковедческая экспертиза.

Если человеку отказывают в обслуживании исключительно из-за несовпадения подписей, юрист советует обжаловать такое решение. При этом важно учитывать обстоятельства конкретной ситуации: дополнительные проверки личности могут быть предусмотрены правилами проведения отдельных юридически значимых операций.

Но есть исключение, о котором многие забывают. При первоначальном получении или замене паспорта подпись в самом документе должна графически соответствовать той, которую гражданин поставил в заявлении. Это требование прямо закреплено в пункте 31 постановления правительства РФ № 2267 от 23 декабря 2023 года.

Кроме того, подпись на второй странице паспорта необходимо ставить собственноручно, ручкой с чёрными или синими чернилами. Таким образом, свобода выбора начертания не отменяет правил оформления самого удостоверения личности.

При этом чрезмерно оригинальная подпись способна создать проблемы в повседневной жизни. Как ранее рассказывал Life.ru, адвокат Мария Ярмуш предостерегла россиян от использования смайликов и мемов вместо привычного росчерка. По её словам, такой автограф может привлечь дополнительное внимание при заключении договоров и оформлении сделок. Например, у нотариуса могут возникнуть вопросы, если подпись в документах существенно отличается от той, что стоит в паспорте. Особенно неудобным окажется сложный рисунок, который сам владелец документа не способен повторить. При этом само несовпадение подписей ещё не означает, что договор или другой документ автоматически теряет юридическую силу.

Интересно, что Life.ru уже выяснял, можно ли расписываться в российском паспорте латинскими буквами. Юрист Андрей Василенко объяснял, что законодательство не обязывает использовать исключительно кириллицу. Можно придумать подпись из букв иностранного алфавита или их сочетаний, главное — поставить её самостоятельно и не выходить за пределы специального поля. Это правило касается именно личного автографа: остальные сведения в российском паспорте оформляются на русском языке.