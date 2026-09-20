МВД разрешило не менять паспорт при смене личной подписи

Сменить привычный росчерк можно без похода за новым паспортом: изменение личной подписи не делает внутренний документ недействительным. Такое разъяснение дали РИА «Новости» в пресс-службе МВД России.

Правило действует и тогда, когда человек сознательно решил расписываться по-другому, и если подпись со временем изменилась сама собой. Переоформлять паспорт только по этой причине не требуется.

«Если гражданин решил изменить подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно», — сообщили в ведомстве.

Отдельный порядок предусмотрен для тех, кто физически не может расписаться самостоятельно. В таком случае в соответствующей графе паспорта ставится прочерк.

Ранее Life.ru уже рассказывал о таком правиле МВД: в ведомстве поясняли, что само понятие личной подписи жёстко не закреплено на законодательном уровне, поэтому изменение росчерка не требует переоформления документа. При этом существуют ситуации, когда паспорт действительно нужно менять: например, после достижения 20 и 45 лет документы на замену необходимо подать в течение 90 дней. В МВД также напоминают, что паспорт следует бережно хранить, а при его утрате или хищении нужно обратиться в полицию.