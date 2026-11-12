В России подготовили проект нормативного акта об утверждении формата электронной подписи, обязательного для реализации всеми средствами электронной подписи. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 10 ноября 2026 года и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Речь идёт о технических требованиях к электронной подписи, которые должны учитываться программами и сервисами, используемыми для подписания и проверки электронных документов.

При этом обязательный формат электронной подписи существует в России с 2020 года. Он утверждён приказом Минцифры № 472 и определяет требования к структуре подписи, сведениям об исходном документе, криптографических алгоритмах и сертификатах.

Новый проект посвящён тому же предмету регулирования. Однако из опубликованных реквизитов пока нельзя установить, какие именно положения действующих требований предлагается изменить и потребуются ли дополнительные действия от пользователей.

Сейчас документ находится на стадии рассмотрения. Само его размещение не означает вступления новых правил в силу или необходимости переоформлять действующие электронные подписи.

Ранее Life.ru рассказывал, какие документы россияне могут подписывать дистанционно в 2026 году и в каких случаях необходима усиленная квалифицированная электронная подпись. В частности, она применяется при сдаче налоговой отчётности, регистрации бизнеса и заключении ряда юридически значимых договоров.