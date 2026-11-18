Пышная заснеженная ёлка может выглядеть как из рождественской открытки, но после первой сборки оставить под собой целую гору декоративного снега. Чтобы новогоднее украшение не превратилось в дополнительную уборку, важно заранее разобраться, каким способом производитель нанёс покрытие. Как выбрать качественную искусственную ель и на что обратить внимание при покупке, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

В первую очередь специалисты советуют учитывать материал, из которого изготовлены ветки.

Ели из ПВХ — самые распространённые. Иголочки толщиной до 2,5 мм мягкие и не колются. Ели из лески больше напоминают сосну. Они очень пушистые и объёмные. Роскачество

Отдельного внимания заслуживает запах. Искусственные ели нередко пахнут пластиком после распаковки, однако со временем этот аромат обычно ослабевает. По оценке Роскачества, на это может уйти около двух недель. Если же от дерева исходит резкий неприятный запах, от покупки лучше отказаться.

Перед установкой специалисты рекомендуют проветрить ёлку на балконе и протереть влажной тканью. Проверить качество хвои можно ещё в магазине: достаточно провести рукой по ветке. Если иголки остаются на ладони, такую модель лучше не покупать. Также стоит осмотреть дерево на наличие трещин и повреждений, проверить комплектацию и обратить внимание на металлический каркас и документы о пожарной безопасности.

Особенно внимательно следует выбирать ели с искусственным снегом. Полностью устойчивое к осыпанию покрытие встречается редко, а его качество во многом зависит от способа нанесения.

Самая распространённая технология — флокирование. На клейкую основу наносят мелкие ворсинки из хлопка или целлюлозы, благодаря чему ветки выглядят словно покрытые настоящим пушистым снегом. Однако при распаковке и расправлении хвои часть декоративного слоя может осыпаться. В дальнейшем покрытие обычно держится лучше, если его не тереть и не мочить.

Более практичный вариант — полимерное или красочное напыление. Такой состав наносят преимущественно на кончики веток, где он держится значительно прочнее. Правда, выглядит напыление менее реалистично: покрытие получается гладким, иногда с небольшим блеском. Зато ёлку можно украшать игрушками, не опасаясь сильного осыпания искусственного снега.

Если для покупателя важнее чистота в квартире, в Роскачестве советуют выбирать модели с полимерным напылением. Тем, кто хочет максимально реалистичную заснеженную ель, больше подойдёт качественное флокирование, но после первой сборки может потребоваться небольшая уборка.

«Самое главное — уточнить тип покрытия у продавца», — подчеркнули в организации.

После покупки искусственную ель лучше не устанавливать под прямыми солнечными лучами, а помещение следует регулярно проветривать.

Ранее Life.ru рассказывал, какая искусственная ёлка может быстрее всего загореться и почему новогодние украшения бывают опасными. В ходе эксперимента с участием сотрудника МЧС специалисты проверили, как деревья из разных материалов реагируют на открытый огонь. Эксперты также напомнили о необходимости выбирать безопасные гирлянды и не ставить ёлку рядом с нагревательными приборами.