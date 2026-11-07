Первые искусственные ёлки уже появились в российских гипермаркетах, а самые доступные модели высотой 120 сантиметров стоят от 900 рублей. Об этом URA.RU рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По словам эксперта, новогодний ассортимент пока представлен не полностью. Ближе к декабрю магазины начнут активнее выставлять живые деревья, гирлянды, мишуру и игрушки. При этом стоимость базовых искусственных моделей к праздникам может увеличиться.

«В российских гипермаркетах представлено от 80 до 160 видов елей, а в онлайн-каналах отдельных сетей выбор доходит до 1260 видов. Основная часть ассортимента поставляется из Китая, Беларуси, Вьетнама и Таиланда», — отметил Богданов.

При этом страны специализируются на разных товарах. Китайские фабрики выпускают преимущественно массовые модели из ПВХ, Вьетнам и Таиланд поставляют более дорогую литую хвою, а белорусские предприятия занимаются в том числе сборкой готовых деревьев.

На стоимость ёлки влияет и материал. Самыми бюджетными считаются модели из мягкой ПВХ-плёнки. Более дорогие литые ветки выглядят почти как настоящие, а комбинированные деревья сочетают реалистичную внешнюю хвою с более доступным наполнением внутри кроны.

На маркетплейсах средняя стоимость искусственной ёлки этой осенью составляет 3,6–3,7 тысячи рублей. Если добавить гирлянду, шары, мишуру и верхушку, минимальный комплект новогоднего убранства обойдётся примерно в 4,8–5,2 тысячи рублей.