Главную новогоднюю ёлку Санкт-Петербурга планируют торжественно зажечь 20 декабря на Дворцовой площади. Праздничное оформление улиц и площадей Северной столицы собираются завершить к 10 декабря. Об этом сообщили городские власти.

В церемонии зажжения огней на главной городской ёлке примет участие Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Как отметил губернатор Александр Беглов, это событие станет одним из центральных в зимней праздничной программе Петербурга.

Новогодние украшения в городе уже начали устанавливать. На Дворцовой площади также планируют разместить большую горку и торговые домики, а на Кленовой улице появится двухэтажная карусель в стиле 1920-х годов.

Праздничные мероприятия не ограничатся историческим центром. С 25 декабря 2026 года по 13 января 2027-го в Кронштадте пройдёт Фестиваль света. Для гостей подготовят аудиовизуальное представление на фасаде Морского Никольского собора.

В саду рядом с собором организуют театрализованный маршрут, посвящённый героям балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Пространство дополнят световые инсталляции и праздничные декорации.

Кроме того, второй год подряд в Петербурге организуют зимнюю туристическую навигацию по рекам и каналам. На маршруты планируют вывести теплоходы ледового класса и суда на воздушной подушке, чтобы жители и туристы могли увидеть город с воды даже в холодное время года.

Ещё одним зимним событием станет фестиваль «Здесь тепло» на Васильевском острове. Он запланирован на период с 12 февраля по 14 марта 2027 года. Горожанам представят десять арт-объектов и инсталляций в общественных пространствах.