Новогоднюю ёлку можно украсить в одном из четырёх стилей: народном, природном, классическом или морозном, рассказала руководитель направления по развитию садового ассортимента сети магазинов Екатерина Куприна. По её словам, перед покупками стоит перебрать прошлогодние игрушки, проверить гирлянды и выбрать цветовую гамму.

Для ёлки с народными мотивами подойдут матрёшки, неваляшки, деревянные лошадки и расписные шары. Собеседница «Газеты.ru» предложила сделать красный цвет основным и добавить белые и золотые детали. А если хочется необычного акцента, можно повесить игрушку в форме кокошника, щуки или блинов с икрой.

Природный декор строится на приглушённых зелёных, бежевых и терракотовых оттенках. На ветках будут хорошо смотреться фигурки лесных зверей, грибы и жёлуди, а тёплые акценты добавят сушёные дольки апельсина и палочки корицы. В комнате эту тему можно продолжить льняной скатертью, деревянными подсвечниками или композицией из шишек и веток.

Для классической ёлки подойдут глубокие оттенки изумрудного, бордового и синего в сочетании с золотом. Чтобы декор выглядел цельным, специалист посоветовала выбрать два основных цвета и один дополнительный. Стеклянные шары можно сочетать с бархатными бантами, а выбранную палитру повторить на подарочной упаковке и в текстиле.

Эффект морозного сияния создадут голубые, серебристые и жемчужно-белые украшения. Прозрачные подвески в форме сосулек будут напоминать лёд, а перламутровые шары и хромированные детали — отражать свет гирлянды. Если хочется смягчить холодную гамму, достаточно добавить несколько нежно-розовых игрушек, заключила эксперт.