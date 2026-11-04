Ранние новогодние украшения помогают настроиться на приятное событие и легче пережить напряжённый конец года. Такое мнение на конгрессе «Национальное здравоохранение» высказала Life.ru врач-психотерапевт, специалист НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анастасия Трещевская.

Психотерапевт Анастасия Трещевская в беседе с Life.ru. Видео © Life.ru

По её словам, осенью люди быстрее устают из-за сокращения светового дня, окончания отпусков и возросшей рабочей нагрузки. Однако отношение к подготовке к Новому году у всех разное: одни вспоминают о празднике только 31 декабря, когда нужно срочно покупать ёлку, мандарины и накрывать стол, а другие начинают готовиться заранее.

«А есть вторая категория людей, которые в октябре знают, что у них будет Новый год, что к нему нужно готовиться», — пояснила психотерапевт. По её мнению, раннее ожидание праздника помогает создать положительный эмоциональный настрой.

Трещевская объяснила, что ёлочные игрушки, праздничные запахи и украшенные улицы пробуждают тёплые воспоминания из детства. У многих Новый год ассоциируется с подарками под ёлкой, сладостями, мандаринами и временем, проведённым рядом с близкими.

«И когда мы идём по городскому проспекту, да, или по торговому центру и видим ёлочные шарики, какой-то запах вот этот вот, новогоднюю какую-то ауру, сразу же мозг понимает, что скоро праздник», — рассказала врач. По её словам, такие детали напоминают о приближении чего-то хорошего и светлого.

Именно это предвкушение, считает собеседница Life.ru, способно облегчить напряжённый конец года, когда приходится одновременно справляться с рабочими задачами и подготовкой к праздникам.

«И вот когда ты начинаешь жить в этом ожидании, тебе легче проходить все дедлайны, все тяжёлые декабрьские, вот эти вот напряжённые дни, вот эта вот суета предновогодняя, как мы её называем», — отметила Трещевская.

Психотерапевт также положительно оценила появление праздничных украшений на городских улицах задолго до Нового года. При этом она подчеркнула, что каждый человек воспринимает такую атмосферу по-своему.

«Тут, наверное, каждому своё. Но вот как по мне, так это здорово», — призналась врач. Она добавила, что люди таким образом сами создают себе хорошее настроение, а праздничное оформление города помогает им в этом.

Говоря об осенней хандре, врач связала повышенную утомляемость с сокращением светового дня, окончанием отпусков и напряжённым рабочим периодом. Она также объяснила, когда стоит обратиться за помощью: например, если нарушения сна без очевидной причины сохраняются более двух-трёх недель или мучают мысли, от которых не получается отвлечься.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос высказывала другую оценку раннего новогоднего декора. По её мнению, у некоторых людей украшения уже в октябре усиливают тревожность, а привычка к ним снижает ощущение праздника к концу декабря. Она советовала ориентироваться на собственное состояние и не торопиться, если подготовка вызывает напряжение.