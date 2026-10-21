«Замылили глаза»: Как новогодние игрушки в октябре крадут радость от настоящего праздника

Новогодние ёлки и гирлянды, появляющиеся в магазинах уже в октябре, могут не столько радовать, сколько усиливать тревожность. Особенно чувствительны к преждевременной праздничной атмосфере люди, склонные к переживаниям и одиночеству, рассказала семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, ожидание важного события обычно сопровождается особым эмоциональным настроем. Примерно за месяц до праздника человек начинает мысленно готовиться к нему, строить планы и предвкушать приятные моменты.

Однако когда новогодняя атмосфера появляется слишком рано, этот механизм может сработать иначе. Вместо постепенного нарастания радости человек привыкает к праздничным декорациям и к концу декабря уже не испытывает прежнего воодушевления.

«Стирается чувство праздника уже к самому событию. То есть мы уже «замылили» глаза», — объяснила психолог.

Есть и другая проблема. Ранние украшения словно напоминают о приближении конца года, хотя осенние дела ещё не завершены. У некоторых людей это создаёт ощущение, что время уходит, а запланированное так и осталось невыполненным.

Особенно непросто, по мнению Кардиакос, приходится тревожным людям и интровертам. Новогодняя атрибутика способна заранее запустить переживания о том, с кем провести праздник, не придётся ли встречать его в одиночестве и оправдаются ли ожидания.

При этом психолог не считает, что всем нужно готовиться к Новому году строго по календарю. Она советует ориентироваться прежде всего на собственное эмоциональное состояние: если праздничные хлопоты пока вызывают напряжение, торопиться с ними необязательно.