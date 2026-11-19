Избавить ленту соцсетей от плохих новостей за несколько дней не получится одним лишь игнорированием неприятных публикаций. У рекомендательных алгоритмов нет установленного срока перенастройки, поэтому пользователю придётся самому влиять на то, какой контент он видит. Об этом Life.ru рассказал IT-эксперт Артём Геллер, объяснивший принципы блумскроллинга.

Речь идёт о новом тренде, набирающем популярность среди зумеров. Вместо бесконечного чтения тревожных новостей пользователи сознательно наполняют свои ленты позитивными историями, творчеством и другими интересными им материалами. По словам Геллера, смысл блумскроллинга заключается в попытке вернуть себе контроль над рекомендациями.

Эксперт объяснил, что алгоритмы учитывают не только лайки и комментарии, но и время, которое человек проводит за просмотром публикаций. Поэтому нежелательный контент лучше сразу пролистывать, отмечать кнопкой «Не интересует» и удалять ненужные подписки. Одновременно стоит самостоятельно искать материалы об искусстве, науке, путешествиях или интересных профессиональных темах.

При этом волшебного срока, после которого лента окончательно очистится, не существует. Отдельную нежелательную публикацию можно убрать сразу, но рекомендации будут меняться постепенно, в зависимости от дальнейших действий пользователя. Даже если сознательно избегать негативного контента несколько дней, гарантировать его полное исчезновение невозможно.

Просто подождать несколько дней недостаточно. Артём Геллер IT-эксперт

Что касается психологического состояния, то здесь также важно не количество дней без плохих новостей, а изменение самой привычки их потребления. Ранее психолог Елена Шпагина объясняла Life.ru опасность бесконечного думскроллинга. Специалист рекомендовала выделять на чтение новостей 10–15 минут в первой половине дня и пользоваться правилом трёх новостей, чтобы не перегружать себя тревожной информацией.

Геллер также обратил внимание на взаимосвязь настроения и содержимого ленты. Негативные публикации могут усиливать подавленное состояние, а оно, в свою очередь, подталкивать к дальнейшему потреблению неприятного контента. Поэтому эксперт советует искать то, что возвращает любопытство и желание действовать, а важные новости читать в проверенных источниках в заранее выбранное время.

Ранее Life.ru рассказывал, почему привычные мелочи начинают раздражать человека на фоне информационной перегрузки. Психологи объясняют это сужением так называемого окна толерантности — диапазона, в котором человек способен спокойно справляться со стрессом. Когда нагрузка становится чрезмерной, даже обычные просьбы и бытовые задачи могут вызывать непропорционально сильную реакцию. Восстановлению помогают сон, физическая активность и полноценный отдых.