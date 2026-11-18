Закон о том, кто в России вправе называться психологом, обсуждают больше десяти лет, но ни одна его версия так и не прошла даже первого чтения в Госдуме. В июне 2026 года на встрече в Совете по правам человека говорили о «сетевых» психологах и блогерах, из-за консультаций которых, по словам участников, рушатся семьи. Пока закона нет, раздавать советы о душе может любой обладатель кольцевой лампы. Мы собрали популярные рецепты из соцсетей, которые способны всерьёз навредить.

СДВГ по короткому ролику

Самодиагностика СДВГ по роликам в соцсетях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Пять скрытых признаков СДВГ», «Если вы делаете это, у вас депрессия»: такие видео собирают огромные просмотры. Учёные проверили полсотни самых популярных роликов с тегом о тесте на СДВГ: почти все вводили в заблуждение и получали львиную долю лайков. Зритель узнаёт себя в списке из забывчивости и прокрастинации, хотя СДВГ — расстройство развития нервной системы, и его признаки появляются ещё в детстве. Диагноз ставит врач: психиатр, а у детей ещё и невролог.

Самодиагноз лишь кажется безобидным. Он повышает тревожность, обесценивает настоящие болезни и порой становится удобным оправданием: я не безалаберный, у меня расстройство. Психологи жалуются, что редкий пациент теперь приходит без «биполярки» или «панички», которую он нашёл у себя сам. А человек, которому правда плохо, вместо лечения читает комментарии под очередным видео и ждёт, что следующий ролик наконец объяснит всё.

Нарцисс, абьюзер, газлайтер

Нарцисс, абьюзер, газлайтер: модные ярлыки из соцсетей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё недавно говорили «строгие родители», теперь в ходу «токсичные». Любая ссора превращается в абьюз, а несогласие с чужим мнением в газлайтинг. Хотя изначально этим словом называли систематическую манипуляцию, после которой жертва начинает сомневаться в собственной памяти и адекватности. Блогеры щедро раздают чек-листы «10 признаков нарцисса», и зрители примеряют их на мужей, мам и начальников. Ярлык звучит как окончательный приговор, и говорить после него уже не о чем.

Психологи предупреждают, что модные термины часто вредят сильнее, чем помогают. Ими прикрываются, чтобы уйти от ответственности за свои поступки или надавить на другого. Совет «вычеркнуть всех токсичных» в итоге оставляет человека в пустоте: под описание из ролика попадает почти любой близкий. Ссоры и неприязнь случаются и без всякого нарциссизма. Даже актёры годами играли влюблённых, а за кадром терпеть друг друга не могли.

Расстановки по Хеллингеру

Чем опасны расстановки по Хеллингеру. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В основе семейных расстановок лежат инсценировки встреч с родственниками. Роли бабушек, отцов и давно умерших прадедов исполняют незнакомые люди или фигурки, а ведущий обещает подключить всех к некому «информационному полю». Со стороны это напоминает спиритический сеанс. Популярность метода объясняют просто: он сулит быстрое решение проблем без долгой работы над собой. Есть даже расстановщики, которые берутся за бизнес и геополитику и раздают роли странам и деловым партнёрам.

Главная опасность в том, что вести такие сеансы может человек без психологического образования. После сеанса участник уходит с новой «причиной» всех бед, но без настоящей помощи. Проверить «послание прадеда» невозможно, поэтому остаётся верить ведущему на слово. Расстановщики особенно любят семейные тайны прошлого, а их хватает в любой семье, даже у классиков. Например, Иван Тургенев отдал дочь на воспитание в семью Полины Виардо и не упомянул в завещании.

«Думай о хорошем» и сигналы Вселенной

Токсичный позитив и совет думать о хорошем. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Негативные мысли притягивают негативные события», «Отправь во Вселенную правильный сигнал». Такие лозунги психологи называют токсичным позитивом. Научного определения у термина нет, зато последствия понятны: человек учится прятать злость и страх, и эту привычку связывают с тревожностью, выгоранием и депрессией. А в известном эксперименте аффирмации немного помогали людям с высокой самооценкой, тем же, кто был о себе невысокого мнения, становилось хуже.

Таблица болезней Луизы Хей

Таблица болезней Луизы Хей и психосоматика. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В соцсетях до сих пор ходят таблицы американской писательницы Луизы Хей, одной из основоположниц движения самопомощи. В них у каждой болезни указана «вероятная причина»: обида, страх, недовольство собой. Лечиться предлагают аффирмациями, а нужную фразу советуют держать на экране телефона. Связь стресса и здоровья врачи признают, но таблица ставит диагноз без анализов. Человек ищет у себя затаённую обиду вместо обследования и винит себя в собственной болезни.

Холотропное дыхание

Холотропное дыхание и гипервентиляция. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эту практику, которая обещает вытащить на свет старые травмы, придумали психиатр Станислав Гроф и его жена Кристина в 1970-х: участники долго и часто дышат под музыку. Врачи называют это гипервентиляцией. Из-за неё в крови падает уровень углекислого газа, сосуды мозга сужаются, и он получает меньше кислорода. Головокружение и покалывание принимают за прорыв, а это сигнал тревоги. Такие приёмы давно освоили самые жуткие секты СССР и России, где доходило до промывки мозгов.

Антидепрессанты и «вредная химия»

Опасность резкой отмены антидепрессантов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Блогеры пугают, что с антидепрессантов «не слезть», как с героина. Психиатры объясняют: зависимость — отдельное расстройство с чёткими критериями, а таблетки от депрессии действуют иначе. Проблемы начинаются, когда лекарство бросают резко, например после разоблачительного видео. Тогда возникает синдром отмены: тревога, бессонница, перепады настроения, тошнота и головокружение. У части людей он бывает тяжёлым и долгим, поэтому дозу снижают постепенно.

В 2025 году вышел крупный обзор десятков исследований о том, как правильно отказываться от препаратов. Хуже всего результаты были при резкой отмене и слишком быстром снижении дозы. А медленное снижение, дольше месяца, вместе с психологической поддержкой защищало от возвращения депрессии примерно так же, как продолжение лечения. Поэтому прекращать приём можно только вместе с врачом, который назначил препарат. Решение после вдохновляющего ролика может обернуться возвращением болезни.

Самодиагнозы, ярлыки, таблицы болезней, дыхательные сеансы и страшилки про таблетки объединяет одно: они обещают быстрый результат без настоящей помощи. Отличить специалиста несложно. У него профильное образование, он не ставит диагнозы по видео, не гарантирует чудо за один сеанс и не отговаривает от врача и лекарств. Если тяжело всерьёз, идите к психотерапевту или психиатру. А вечером вместо ленты коротких роликов вспомните финалы любовных историй из советского кино и проверьте, была ли там свадьба.