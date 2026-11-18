Отношения двух людей с нарциссическими чертами нередко начинаются с взаимного восхищения, но со временем превращаются в соперничество и борьбу за лидерство. Сохранить такой союз и сделать его здоровым без психотерапии крайне сложно. Об этом «Вечерней Москве» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

В начале романа партнёры замечают друг в друге привлекательные качества: уверенность, харизму, успешность. Каждому приятно получать восхищение, поэтому возникает ощущение, что наконец встретился человек, который способен оценить его по достоинству.

Однако после завершения периода идеализации ситуация меняется. Вместо поддержки начинается выяснение, кто в паре важнее и заслуживает большего внимания.

«Кто умнее? Кто больше зарабатывает? Кто получает больше внимания?» — описала психолог типичные поводы для соперничества.

В таких отношениях нередко появляются манипуляции, обесценивание и недостаток эмпатии.

При уязвимом типе нарциссизма партнёры могут объединиться против окружающего мира. Но внутри союза зачастую складывается болезненная модель взаимодействия, в которой один занимает позицию преследователя, а другой становится жертвой. При этом роли способны меняться.

По мнению Абравитовой, выход из подобного сценария требует серьёзной работы над собой. Главная сложность заключается в том, что людям с нарциссическим расстройством непросто замечать собственные ошибки и признавать ответственность за конфликты.

Психотерапия помогает разобраться с защитными механизмами, отказаться от постоянного соперничества и перестать воспринимать любимого человека как источник подтверждения собственной значимости. При осознанной работе над собой даже такая пара может перейти к более здоровой модели отношений.