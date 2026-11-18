Прощение после измены не означает возвращения к прежней семейной жизни: партнёрам, решившим сохранить союз, придётся фактически создавать отношения заново. Об этом в комментарии RuNews24.ru заявила психолог Анна Гусева.

По словам специалиста, неверность наносит серьёзный ущерб самооценке пострадавшего и разрушает его ощущение безопасности. Человек начинает искать причину случившегося в собственных недостатках, тогда как изменивший партнёр может избегать ответственности, бояться настоящей близости или рассчитывать на безусловное принятие без взаимных усилий.

Большое значение имеет и семейная история. Если ребёнок рос в обстановке, где неверность одного из родителей была привычным явлением, это способно повлиять на его представления о любви, доверии и верности. Поэтому, сохраняя брак ради детей, взрослым стоит задуматься, какую модель семейной жизни они им демонстрируют.

Отношение к предательству, как считает Гусева, меняется с возрастом. В 20–30 лет люди чаще идеализируют любовь и воспринимают измену как повод для расставания. В среднем возрасте решение простить может быть более прагматичным, а в зрелые годы важную роль нередко играет нежелание оставаться в одиночестве.

На выбор также воздействуют общественные установки. В российской культуре прощение порой становится следствием привычных представлений о семье, а не личной готовности продолжать отношения.

«Если вы решили остаться, важно понимать, что старые отношения, какими вы их знали, уже разрушены. Всё, что было, прошло», — отметила эксперт.

По мнению психолога, партнёрам стоит заново пройти этап ухаживаний: устраивать свидания, проявлять внимание и постепенно восстанавливать эмоциональную связь. Главное — делать это ради собственного душевного равновесия, а не ради видимости благополучной семьи.