У геронтологов есть термин для манеры говорить с пожилыми людьми как с малышами: элдерспик. Так называют нарочито медленную речь, слишком высокий тон, уменьшительные словечки и «мы» вместо «вы». Наблюдения в домах престарелых показали, что в ответ на такой тон пожилые люди чаще сопротивляются уходу. Грубости в этой манере нет, и всё же она ранит: забота звучит с интонацией воспитателя. Life.ru собрал пять привычек, с какими общение с пожилыми родственниками обходится без обид и снисходительности.

Обычный голос вместо «детского» тона

Как говорить с пожилыми родителями без снисходительного тона. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Ну что, покушаем супчик?» — спрашивает дочь у матери, а та сорок лет вела бухгалтерию целого завода. Забота в этой фразе настоящая, только слышит пожилой человек другое: меня считают беспомощным. Первая привычка самая простая. С родителями говорят обычным голосом и полными фразами, обращаются так, как обращались всю жизнь, и не заменяют «ты» на больничное «мы». Уменьшительные слова оставляют для внуков, им они по возрасту.

У привычки говорить громко и нараспев есть оправдание: слух с годами слабеет. Но в первую очередь ухудшается восприятие высоких звуков, поэтому писклявая интонация и крик делу не помогают. Лучше работает другое: сесть лицом к человеку, приглушить телевизор, говорить чуть медленнее и ниже, не глотать окончания. Просьба повторить ещё не говорит о плохой памяти. Часто мама просто не расслышала слово и не хочет в этом признаваться, чтобы снова не услышать снисходительный вздох.

Вопросы не только про давление

О чём спрашивать пожилых родителей, кроме давления и таблеток. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Таблетки выпила? Давление измерила? Когда к врачу идёшь?» Психологи называют такой набор гиперконтролем: взрослый ребёнок назначает себя родителем собственных родителей. Разговор превращается в медицинский обход, и пожилой человек чувствует себя пациентом. Вторая привычка: спрашивать не только про показатели, а ещё о том, что за неделю порадовало, рассердило или напугало. Про здоровье при таком разговоре родители обычно рассказывают сами.

Сюда же относится паника из-за молчания. Отец не отвечает пару часов? Это ещё не повод звонить соседям: он мог уйти в гараж или задремать. Обратная ошибка опаснее: звонки только по тревожным поводам. Близость, по наблюдениям психологов, слабеет, когда семья общается от кризиса до кризиса. Поддерживают её мелочи вроде фотографии новой куртки или вопроса про рецепт. Например, можно узнать у мамы, как она готовила творожную запеканку со вкусом школьной столовой.

Просьба о совете вместо инструкции

Зачем просить совета у пожилых родственников. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Хочу поменять стулья на кухне, посмотри: эти или те?» Такой вопрос возвращает пожилому человеку роль знатока. После выхода на пенсию многим не хватает ощущения своей нужности, отсюда и бесконечные звонки, и советы надеть шапку. Бороться с этой опекой психологи считают делом бессмысленным. Работает третья привычка: дать родителям постоянное дело в жизни семьи. Не разовую просьбу, а поручение на каждую неделю, например уроки с внуком по видеосвязи.

Вторая половина привычки труднее: не делать за родителей то, с чем они справляются сами. Сын выхватывает у отца телефон и оплачивает счёт за минуту, а отец получает подтверждение, что уже ни на что не годен. Хорошая техника для пожилого человека работает без помощи детей: крупный шрифт, нормальная громкость, минимум кнопок. А за знаниями к старшим стоит ходить почаще. Спросите хотя бы, как бабушки определяли пол будущего ребёнка по народным приметам.

Споры о политике и воспитании внуков

Споры с пожилыми родителями о политике и воспитании внуков. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Политика, вера, воспитание детей и манера одеваться: на этих четырёх темах семейные обеды ломаются чаще всего. Корень ссор психологи видят в несовпадении ожиданий. Взрослые дети не готовы видеть, как стареют близкие, и пытаются «починить» их, вернуть прежних маму и папу. Четвёртая привычка помещается в один вопрос к себе: что изменит этот спор? Если ничего, тему обходят. Уход от острого разговора в семье считают дипломатией, а не изменой принципам.

То же относится к упрёкам вроде «Ты же можешь больше гулять!» или «Почему до сих пор не сходила к врачу?». За нежеланием выходить из дома нередко стоят боль в суставах, слабость, плохое зрение или тоска после смерти супруга. Предложить бассейн или прогулку можно, давить нельзя. Есть и граница, за ней терпение уже вредит. Провалы в памяти на недавние события, внезапная подозрительность и путаница с деньгами требуют визита к врачу, а не вздоха «характер испортился».

Время вместо подарков

Время с пожилыми родителями важнее дорогих подарков. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дорогой телефон на юбилей радует меньше, чем обычный обед вдвоём. Пятая привычка касается времени: совместные выходные на даче, поход в театр или чай без спешки пожилые люди ценят выше покупок. Уважение при этом работает в обе стороны. У родителей есть свой распорядок, поэтому приезжать без звонка и внезапно привозить внуков не стоит. А о собственных границах договариваются спокойно и заранее: в какие часы удобно говорить по телефону, какие темы лучше не трогать.

С расписанием при этом легко перестараться. Звонок строго по воскресеньям в семь вечера быстро становится повинностью для обеих сторон. Теплее выходит короткое сообщение без повода: снимок первого снега, смешная вывеска, вопрос про старую фотографию. И ещё одна вещь не требует ни денег, ни времени: слова благодарности вслух. Настроиться на них помогает кино: мы уже собирали семь советских фильмов, после которых хочется позвонить родителям.

Обычный голос, вопросы не про давление, просьба о совете, отказ от лишних споров и время вместо подарков: ни одна из пяти привычек не требует подвига. Все они сводятся к простой мысли. Пожилой родственник остаётся взрослым человеком со своим опытом, даже когда путает кнопки на пульте и в третий раз рассказывает одну историю. Начать можно с общего вечера: включите родителям старую комедию и проверьте вместе, помните ли вы финалы любовных историй из советского кино.